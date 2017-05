Die Weltpolitik unter Donald Trump besteht vor allem aus Unsicherheit, findet der amerikanische Politikberater Tyson Barker. Warum das schlecht für Deutschland ist - und wie die Bundesrepublik nun ihre Außenpolitik aufstellen muss.

WirtschaftsWoche: Herr Barker, wie schlägt sich Donald Trump auf seiner ersten Auslandsreise?Tyson Barker: Bei den Stationen in Saudi-Arabien und Israel war er gar nicht so übel. Da hat er jedenfalls keine Fehler gemacht. Was für ihn aber noch wichtiger ist: Seitdem er unterwegs ist, sind in den USA die Geschichten über seine innenpolitischen Fehltritte aus den Schlagzeilen verschwunden. Für ihn kommt die Reise zum perfekten Zeitpunkt. Sie verschafft ihm Luft, seine Präsidentschaft noch einmal neu zu erzählen. Für sein politisches Ansehen ist das super gut.

Donald Trump besucht fünf Länder in neun Tagen, er ist beim Papst und trifft Dutzende Regierungschefs. Welche Ziele verfolgt er denn?Auf den ersten Etappen wollte Trump die alte Allianz mit Saudi-Arabien und Israel wiederbeleben. Im Nahen Osten sind das wichtige Partner für ihn. Anders als Obama betont Trump keine einheitliche Wertevorstellungen, sondern gemeinsame Interessen. So ist auch der Waffendeal mit Saudi-Arabien entstanden. Der ist für beide Seiten ein gutes Geschäft und gut zu verkaufen. Trump liebt solche Deals - und das haben die Saudis erkannt.

So harmonisch wird es bei der Nato in Brüssel nicht zugehen.Das glaube ich auch nicht. Es gibt ein paar Anzeichen für eine Annäherung zwischen der Nato und Trump, aber die sollte man nicht überbewerten. Nur weil die Amerikaner ein wenig Geld für das neue Nato-Hauptquartier beisteuern, heißt das nicht, dass Trump das auch gut findet. Ich fürchte, er wird plump auf das 2-Prozent-Ziel drängen. Seine Nato-Rede stammt von Stephen Miller, einem Vertrauten von Steve Bannon. Das ist kein gutes Zeichen.

Eine neue alte Allianz mit Saudi-Arabien und mehr Geld von den Europäern. Sieht so die "Neue Weltordnung" unter Trump aus?Wenn ...

Den vollständigen Artikel lesen ...