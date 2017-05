Regensburg (ots) -



Wenn man eine Spinne sieht, fürchtet man sich oft vor ihr. Dabei gerät die sehr nützliche Seite dieser Tiere in Vergessenheit. Mit der Geschichte der lebenslustigen Lilo, die in vielen gezeichneten Bildern erzählt wird, macht "Die Spinne Lilo" Kindern Mut, sie als faszinierendes und nützliches Lebewesen kennenzulernen.



Lilo ist eine außergewöhnliche Spinne mit lila Haaren. Zudem ist sie noch sehr freundlich. Lilo wohnt an vielen verschiedenen Orten. Heute ist sie vielleicht an der Zimmerdecke, doch morgen schon wieder woanders. Auf ihrer abenteuerlichen Entdeckungsreise besucht sie den Spielplatz, den Dschungel und eine Grille. Sie krabbelt sogar auf die Hand eines kleinen Jungen namens Max. Jeden Tag webt sie ein neues prächtiges Netz.



Die Autorin Marion Klara Mazzaglia absolvierte ein Studium in Sozialpädagogik sowie eine Ausbildung zur Montessori-Erzieherin. Sie legt ihre ganze Leidenschaft in die Betreuung und Förderung von Kleinkindern. Die Illustratorin Jennifer Straß absolvierte ihre Ausbildung zur Mediengestalterin und ist seit 2009 selbstständige Grafikerin und Illustratorin. Ihre Anreize bekommt sie von ihrem kleinen Sohn, wodurch sie immer wieder neue Geschichten und Bilder erschafft.



Bei der Herstellung dieses Kinderpappbuches wird auf Nachhaltigkeit und Schonung der Ressourcen geachtet. Die Pappe besteht aus 83 % Altpapier. Die verwendeten Farben basieren vollständig auf Wasserbasis, welche keine gesundheitsschädlichen oder umweltbelastenden Stoffe enthalten. Zudem ist der Klebstoff frei von Lösungsmitteln.



Mehr Infos unter: www.spinne-lilo.de



