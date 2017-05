Campbell, Kalifornien (ots/PRNewswire) -



Touch-basierte Multi Device Boards sorgen für einen entscheidenden Wandel bei der Ideenbildung, Kooperation und Entscheidungsfindung in der Modebranche



Centric Software gibt die Einführung von Centric Visual Innovation Platform, kurz Centric VIP, bekannt. Grundlage für diese Plattform ist die Strategie von Centric, marktgerechte Innovationen für Markenunternehmen, Einzelhändler und Hersteller zu entwickeln. Centric VIP ist eine visuelle, vollständig digitale Sammlung von Boards für Touchgeräte wie iPad, iPhone und großformatige Monitore mit Touchscreen. Diese neue Plattform bietet einen strategischen Überblick für Führungskräfte und Drill-down-Funktionen für Benutzer. So kann die Umsetzung von Entscheidungen, die auf der Führungsebene getroffen wurden, flächendeckend automatisiert werden. Centric VIP ändert die Art, wie Entscheidungen getroffen werden, und sorgt für eine großangelegte Automatisierung der Umsetzung. Auf diese Weise kann das Time-to-Market beschleunigt werden und erfolgen, ehe der Trend abflaut.



Centric VIP wartet mit vielfältigen Digitalboards auf - von Mood-, Material- und Styleboards bis hin zu Allocation- und Merchandising-, Line- und Salesboards. Zudem trägt die Plattform erheblich zur Verbesserung der Informationsqualität und zu einer wesentlich schnelleren Umsetzung bei. Führungs-, Creativ-, Merchandising-, Produktentwicklungs- und Sourcingteams sind begeistert. Angaben von Benutzern zufolge ist ein PLM-User mit Centric VIP um das 10-Fache produktiver.



Die Mode- und Textilbranche bedient sich bei der Kreation, Entwicklung und Vermarktung von Artikeln eines mühsamen manuellen Prozesses. Dabei kommen häufig große Schaumstoffplatten, Ausdrucke von Entwürfen, Ausschnitte oder Ausrisse aus Zeitschriften, Gewebe- und Stofffetzen und -flicken, Farbsplitter, Post-its, Aufkleber und Verschlusssysteme zum Einsatz. Dies ist ein zeitraubender, fehleranfälliger Prozess, dessen Ergebnisse nicht auf die Schnelle einwandfrei kommuniziert und umgesetzt werden können. Doch bisher gab es noch keine technologische Innovation, die sich für diesen einerseits sehr kooperativen, visuellen und kreativen, andererseits aber auch analytischen, auf die Findung und Umsetzung von Gruppenentscheidungen ausgerichteten Prozess geeignet hätte.



"Centric VIP ist so konzipiert, dass vor Ort enge Partnerschaften mit den weltweit führenden Markenfirmen und Einzelhändlern entstehen und gepflegt werden. Und es ist eine absolut marktorientierte, revolutionäre Innovation", erklärt Humberto Roa, VP of Innovation bei Centric Software. Im Mittelpunkt dieser neuen Plattform stehen drei Bereiche: Ideenbildung und Kooperation, Erörterung und Entscheidungsfindung sowie die umfassende automatisierte Umsetzung von Entscheidungen. Die Informationen werden auf einen riesigen Touchscreen projiziert. Dabei können Übersichten und Details so angepasst werden, dass jeder mit seinem eigenen Device die benötigten Informationen anzeigen kann.



Dank einer durchgehenden Visualisierung schafft Centric VIP die Verbindung zwischen kreativem Brainstorming und geschäftlichen Zusammenhängen. Auf den Boards werden vorhandene Informationen verarbeitet oder neue Ideen und Entscheidungen festgehalten, sodass sie von allen Personen in Echtzeit digital aufgerufen werden können. Durch die Nutzung verschiedener Quellen können diverse Aufgaben im Gruppenkontext ausgeführt werden, darunter die Festlegung von Kollektionsplänen auf erster Ebene, die Abstimmung von Stoffen und Körperformen, das Nachverfolgen von hinzugefügten und verworfenen Elementen, die Berücksichtigung von Feedback aus dem Vertrieb und das Definieren von Stückzahlenvorgaben.



Benutzer können Szenarien "Was wäre, wenn" anhand von Echtzeitinformationen durchspielen - mit automatischer Protokollierung von Änderungen und Entscheidungen. Dadurch entfallen manuelle Besprechungsprotokolle, die Eingabe von PLM-relevanten Änderungen nach einer Besprechung sowie das Warten auf eine manuelle Freigabe.



Da die umfassende Umsetzung von Entscheidungen automatisiert wird, werden erhebliche Verbesserungen in puncto Genauigkeit und Geschwindigkeit erreicht. Die Teams können "Kettenänderungen" in einem Vorgang erstellen und aktualisieren. Dadurch werden Fehlerrisiken und Kommunikationsmängel bei gleichzeitiger Beschleunigung des Entwicklungsprozesses deutlich reduziert. Genehmigungen und Aufgaben werden automatisch an die dafür verantwortlichen Personen weitergeleitet.



"Centric VIP ist eine entscheidende Innovation, die das Geschäft unserer Kunden revolutioniert, denn diese können ihre Produkte erheblich schneller auf den Markt bringen sowie ihre Umsetzungsprozesse rationalisieren und beschleunigen. Eine wirklich bahnbrechende Innovation", so Chris Groves, Präsident und CEO von Centric Software.



Centric Software freut sich sehr, eine weltweite Veranstaltungsreihe anzubieten (https://www.centricsoftware.com/de/vo rstellung-der-centric-visual-innovation-platform/), um Centric VIP individuell vorzustellen.



Für weitere Informationen bezüglich einer Demo oder mehr Informationen kontaktieren Sie uns bitte.



Termine und Orte



21. Juni: New York City



27. Juni: Göteborg



28. Juni: London



29. Juni: Mailand



4. Juli: Paris



6. Juli: München



21. Juli: Shanghai



27. Juli: Salt Lake City



28. Juli: Shenzhen



Centric Software, Inc. (http://www.centricsoftware.com)



In der Hauptgeschäftsstelle im Silicon Valley und den Zweigstellen in den Metropolen rund um den Globus entwickelt Centric Software Technologien für die angesehensten Namen aus den Bereichen Mode, Einzelhandel, Schuhe, Luxus-, Outdoor- und Konsumgüter. Das Flaggschiff des Unternehmens, die Product-Lifecycle-Management-Plattform (PLM) Centric 8, bietet professionelle Funktionen für Warendisposition, Produktentwicklung, Beschaffung, Unternehmensplanung sowie Qualitäts- und Forderungsmanagement, die speziell auf schnelllebige Verbraucherbranchen zugeschnitten sind. Ergänzt werden die PLM-Lösungen durch Centric SMB Pakete, die sich mit ihren innovativen Technologien und wichtigen Erkenntnissen aus der Branche speziell für kleine Unternehmen eignen.



Centric Software hat bereits vielfache Branchenauszeichnungen erhalten, darunter den Frost & Sullivan Global Product Differentiation Excellence Award für Retail, Fashion and Apparel PLM im Jahr 2016 und den Frost & Sullivan Global Retail, Fashion and Apparel PLM Product Differentiation Excellence Award im Jahr 2012. Red Herring hat Centric 2013, 2015 und 2016 in seine Liste der Global-Top-100 aufgenommen.



Centric ist eine eingetragene Handelsmarke von Centric Software. Alle anderen Marken und Produktbezeichnungen sind Handelsmarken ihrer jeweiligen Eigentümer.



Pressekontakt: Centric Software - Europa: Kristen Salaun Batby ksalaun-batby@centricsoftware.com +33 (0)6 87 88 23 22