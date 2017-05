Verstehen was man kauft mit Helge Rechberger >> Bildauswahl durch die BSNgine, zum Originalzusammenhang » Neue On-Demand-Panels zur gezielten... » Leo Resources gibt vorgeschlagenes... Raiffeisen Verstehen was man kauft: Finanzmarktexperte Helge Rechberger erklärt in unserem Video, welche Faktoren er bei der Investitionsentscheidung für einzelne Aktien besonders beachtet. http://bit.ly/2qHVVT5 RBI Mitglied in der BSN Peer-Group Banken Show latest Report (20.05.2017) Im ATX auf Pos. 4 (bezogen auf YTD %). Platz 3 im Umsatzranking YTD im ATX. Martin Grüll (CFO) Karl Sevelda (CEO) Susanne Langer (IR) Johann Strobl (Board Member) Peter Lennkh (Board Member) Klemens Breuer (Board Member) Andreas...

Den vollständigen Artikel lesen ...