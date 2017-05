Baden-Baden (ots) -



Moderator Florian Weber stellt im SWR Wissensquiz "Meister des Alltags" die Alltagstauglichkeit prominenter Kandidaten auf die Probe. Kann man Kokosöl zum Reinigen von Fenstern benutzen? Müssen auch zerknüllte Pfandflaschen zurückgenommen werden? Und gibt es tatsächlich eine Gedächtnisschaumstoffmatratze? Neu im "Meister des Alltags"-Rateteam mit Schauspielerin Alice Hoffmann: Comedian Wigald Boning. Gemeinsam treten die beiden gegen Moderatorin Enie van de Meiklokjes und Comedian Bodo Bach an - am Montag, 29. Mai, 22:30 Uhr im SWR Fernsehen. Beide Teams spielen jeweils für ein Projekt der Kinderhilfsaktion "Herzenssache e. V.". Die erspielte Summe des Siegerteams wird verdoppelt.



Wigald Boning neu im Rateteam



Wigald Boning ist ein deutscher Komiker, Moderator und leidenschaftlicher Musiker. Er hat nicht nur Preise wie den Grimme-Preis, den Bambi und den Echo gewonnen, sondern in seiner Karriere auch ein breites Allgemeinwissen gesammelt. Damit - und mit viel Humor - unterstützt er nun Schauspielerin Alice Hoffmann, beim Ratespiel gegen Enie van de Meiklokjes und Bodo Bach.



Spenden gehen nach Mainz und Kehl



Mit der erspielten Summe wollen Alice Hoffmann und Wigald Boning die gemeinnützige GmbH "Direkt für Kinder gGmbH" unterstützen, die schnelle und unkomplizierte Hilfe für nachweislich bedürftige Kinder bietet. Enie van de Meiklokjes und Bodo Bach unterstützen mit ihrem Gewinn den Verein "Riverside Kustomz e. V.", der in einer Auto-Lackierwerkstatt anerkannte Jugendhilfe bietet.



Mit prominenten Kandidaten Erstaunliches über den Alltag erfahren Die Zuschauer erfahren in der 30-minütigen Quiz-Sendung Wissenswertes und Skurriles zum Alltagsleben. Moderator Florian Weber bereichert die richtigen Antworten mit Service-Informationen für die Zuschauer.



"Meister des Alltags - Das SWR Wissensquiz" mit Moderator Florian Weber und den Kandidaten Wigald Boning, Alice Hoffmann, Enie van de Meiklokjes und Bodo Bach. Montags, 22:30 Uhr, SWR Fernsehen.



