Berlin (ots) - Die Interessengemeinschaft Jungen, Männer und Väter (IG-JMV) lädt zum Pressegespräch für Montag, den 29.05.2017 um 11:00 Uhr in das Haus der Bundespressekonferenz, Berlin, Schiffbauerdamm 40.



Nach vier Jahren Großer Koalition und SPD-geführtem Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend ziehen Väterverbände Bilanz:



Widmete sich Bundesministerin Manuela Schwesig neben den Anliegen von Frauen und Müttern auch den Bedürfnissen von Jungen, Männern und Vätern? Werden Männer und (getrennt erziehende) Väter und ihre Bedarfe von der Politik gesehen? Sind ihre authentischen Vertreter regelmäßig zum politischen Diskurs geladen?



Weshalb empfinden viele getrennt erziehende Väter den politischen Umgang mit ihnen als "Väter-Bashing" ?



Weshalb kommen Männer und Väter nicht in der Benennung des zuständigen Bundesministeriums vor?



Diese und weitere Themen wird die IG-JMV im Rahmen des Pressegesprächs am 29.05.2017 erörtern.



Spannend wird sein, in wie weit die zur Bundestagswahl antretenden Parteien die Forderungen aus den Wahlprüfsteinen der IG-JMV in ihre Wahlprogramme aufnehmen werden. Die IG-JMV wird die Programme prüfen und deutlich Empfehlungen zur Bundestagswahl 2017 aussprechen.



Die IG-JMV ist in den sozialen Netzwerken gut vernetzt und erreicht Millionen Männer und Väter - und ihre Lebenspartnerinnen.



