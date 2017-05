Düsseldorf / Berlin (ots) -



- Als Hersteller kritischer Kommunikationsinfrastruktur bietet Ericsson ganzheitliche Sicherheitslösungen - Ericsson unterstreicht Wichtigkeit von Aufklärung des Nutzers zu bewusstem Umgang mit persönlichen Daten und IT-Anwendungen



WannaCry, Stuxnet und Co. - immer wieder kommt es zu Sicherheitsverstößen im digitalen Raum. Im Rahmen des heutigen Jahreskongresses von "Deutschland sicher im Netz e.V." (DsiN) erläutert Ericsson den Beitrag des Unternehmens für mehr IT-Sicherheit und Datenschutz. Neben der Herstellung von ganzheitlichen Sicherheitslösungen bei der Entwicklung von kritischer Kommunikationsinfrastruktur steht die Aufklärung des Nutzers im Fokus.



Um möglichst gut gegen Angriffe auf die Kommunikationsinfrastruktur, beispielsweise der Mobilfunknetze, gewappnet zu sein, setzt Ericsson auf zwei Säulen. Zum einen ist ein integrierter Ansatz von der Produktentwicklung über die Entwicklung von Netzwerkarchitekturen bis zum Design von operativen Prozessen eine präventive Säule. Darüber hinaus sieht Ericsson die Aufklärung von Endverbrauchern sowie von kleinen und mittleren Unternehmen als erfolgskritisch an. Insbesondere das Handhaben von Schnittstellen zwischen Kommunikationssystemen wie auch der souveräne Umgang mit Daten stehen hierbei im Mittelpunkt. "Neben unserem wirtschaftlichen Interesse, durch sichere Produkte unsere Kunden zu überzeugen, möchten wir als europäisches Unternehmen mit gutem Beispiel voran gehen", erläutert Stefan Koetz, Vorsitzender der Geschäftsführung der Ericsson GmbH. "Daher engagieren wir uns bei der DsiN und versuchen so Verbraucher und Unternehmer für die Themen IT-Sicherheit und Datenschutz zu sensibilisieren." Hierzu unterstützt Ericsson unter anderem die Initiative "Deutschland sicher im Netz". So ist Ericsson Pate des Jugendwettbewerbs "myDigitalWorld". Aber auch in der Vergangenheit arbeitete Ericsson an Projekten wie zum Beispiel dem DsiN-Cloud Scout-Report mit. Hierzu wurden Ergebnisse eines Online-Checks für Unternehmen zu Sicherheits- und Rechtsfragen ausgewertet.



Engagement für IT- und Datensicherheit



Auch neben dem Engagement im DsiN e.V. ist Ericsson beim Thema IT- und Datensicherheit aktiv. Als Mitglied der "Allianz für Cyber-Sicherheit" beteiligt sich Ericsson mit seiner umfangreichen Expertise daran, den digitalen Wandel sicher zu gestalten und Risiken - insbesondere für kritische Infrastrukturen - frühzeitig zu erkennen. Im Rahmen der Fokusgruppe "Intelligente Vernetzung" des IT-Gipfel-Prozesses leitete Ericsson die Expertengruppe M2M/Internet der Dinge als kompetenter Partner bei der Entwicklung von Handlungsempfehlungen zu M2M-Cybersicherheit, Mobilfunknetz-Verfügbarkeit sowie beruflicher Qualifizierung. Seit 2016 ist Ericsson zudem Partner des D21 Digital Index', der jährlich die Entwicklung des Digitalisierungsgrads der deutschen Bevölkerung misst. Mit Partnern wie der Deutschen Telekom und dem BMWi beleuchtet Ericsson damit besonders relevante Fragestellungen wie Arbeit und Bildung in der digitalisierten Welt, Datenbewusstsein in der Bevölkerung und Innovationen, die unser gesellschaftliches Zusammenleben verändern.



Über Ericsson



Ericsson ist Weltmarktführer auf dem Gebiet der Kommunikationstechnologie und -dienstleistungen mit Firmenzentrale in Stockholm, Schweden. 40 Prozent des weltweiten Mobilfunkverkehrs werden über Netztechnik von Ericsson abgewickelt. Mit innovativen Lösungen und Dienstleistungen arbeitet Ericsson an der Vision einer vernetzten Zukunft, in der jeder Einzelne und jede Branche sein / ihr volles Potenzial ausschöpfen kann.



Das 1876 gegründete Unternehmen beschäftigt weltweit rund 111.500 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter und arbeitet mit Kunden in 180 Ländern zusammen. 2016 erwirtschaftete Ericsson einen Umsatz von 23,5 Mrd. EUR (222,6 Milliarden SEK). Ericsson ist an der NASDAQ OMX in Stockholm und der NASDAQ in New York gelistet.



In Deutschland beschäftigt Ericsson 2.000 Mitarbeiter an 11 Standorten - darunter rund 950 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter im Bereich Forschung und Entwicklung (F&E). Der Hauptsitz ist Düsseldorf.



