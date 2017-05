KÖLN (dpa-AFX) - Der Kölner Warenhauskonzern Galeria Kaufhof baut ein neues Logistikzentrum in Zülpich. Bei Vollauslastung werde dort mit der Schaffung von bis zu 600 Arbeitsplätzen gerechnet, teilte das Unternehmen am Mittwoch in Köln mit. Zum Start im Frühjahr 2019 werde zunächst jedoch mit rund 250 Beschäftigten an dem Standort im Kreis Euskirchen geplant. Der "Kölner Stadt Anzeiger" und die "Kölnische Rundschau" hatten vorab über das Thema berichtet.

Anlass für die Investition ist ein deutliches Wachstum im Onlinegeschäft, das im vergangenen Jahr um 23 Prozent zulegte. Geplant sei das Geschäft künftig von dem 40 000 Quadratmeter großen E-Commerce-Lager aus zu steuern. Der erste Spatenstich für das auch durch die landeseigene Wirtschaftsförderungsgesellschaft NRW.INVEST unterstützte Projekt soll im Sommer erfolgen.

Erst Anfang Mai hatte Wolfgang Link die Führung des 2015 von der kanadischen Kette Hudson's Bay Company (HBC) gekauften Unternehmens übernommen. HBC-Chef Jerry Storch hatte kürzlich angekündigt, mit der Einführung zweier neuer Marken in Europa - der Outlet-Kette Saks off 5th in Deutschland und Hudsons's Bay in den Niederlanden - eine neue Phase der Weiterentwicklung des europäischen Geschäfts starten zu wollen./uta/DP/stb

ISIN CA4442181018

AXC0155 2017-05-24/13:37