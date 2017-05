Icynene Europe S.P.R.L. kündigte heute die Veröffentlichung von mehreren neuen Sprühschaumprodukten an, während das nachhaltige Wachstum auf etablierten Märkten anhält und sich auf neue Regionen ausweitet.

Icynene hat ein neues geschlossenzelliges Sprühschaumprodukt mit dem HFO-Treibmittel Opteon 1100™ von der Chemours Company, einem geschlossenzelligen Sprühschaumprodukt mit niedrigem VOC-Gehalt, sowie ein Kit mit niedrigem Druck für Aufbesserungs- und Reparaturarbeiten eingeführt. Mit der innovativen Produktergänzung von Icynene wird mit der Herstellung in der Tschechischen Republik begonnen.

"Eine kontinuierliche Produktinnovation und die Einführung von mehreren neuen leistungsstarken Isolierprodukten zeigen, dass Icynene weiterhin die Industrie der Sprühschaumisolierung anführt und weiterentwickelt. Des Weiteren haben wir durch die Förderung von Schlüsselpartnerschaften unsere Bekanntheit und Reichweite auf dem Kontinent ausgedehnt, während wir dafür sorgen, dass unsere Kunden auf ihren lokalen Märkten wettbewerbsfähig und erfolgreich bleiben", erklärte Bertrand Lauret, Director von Icynene für Europa, Afrika und den Nahen Osten.

IcyFoam Select der erste HFO-Sprühschaum mit CE-Kennzeichnung

IcyFoam Select wird als das erste Sprühschaum-Isolierprodukt angesehen, das ein HFO-Treibmittel Opteon 1100™ von Chemours Company benutzt, um die CE-Kennzeichnung zu erhalten. IcyFoam Select wurde in der neuen BoxPark Croydon Entwicklung in London verwendet und in einer Dicke von 50 mm (zwei Zoll) auf die Innenwände von 70 Schiffscontainern aufgetragen. Das Architektenbüro des Projekts wählte Icynene und das neue HFO-Produkt aufgrund Icyenes großer Markenbekanntheit und des Qualitätsrufs auf den Märkten, der thermischen Isolierfähigkeiten, der Dichtungsfähigkeiten sowie aufgrund seines Umweltbewusstseins aus.

IcyFoam Basic Sprühschaum mit niedrigem VOC-Gehalt

Die neue Sprühschauminnovation mit niedrigem VOC-Gehalt, IcyFoam Basic, eignet sich für den Gewerbe- und Wohnbau und bietet einen Lambdawert von 0,027 und hervorragende Haftungs- und Luftabdichtungseigenschaften an. Das geschlossenzellige Sprühschaumprodukt mit 40 kg/m3 hat eine CE-Kennzeichnung und eine E-Klassenberechtigung erhalten.

IcyFoam QuickFill Sprühschaum-Reparaturkits

Die Sprühschaum-Isolier-Reparaturkits IcyFoam QuickFill wurden begleitend konzipiert, um schwierig erreichbare und kleine Bereiche zu isolieren und luftdicht abzudichten, die größere Hochdrucksysteme nicht erreichen können. Die Kits wurden für die schnelle und einfache Verwendung entwickelt, sind leicht und daher einfach zu transportieren. Jedes Kit ist mit einem Schaumproduktbehälter, einem PU-Reiniger, einer Pistole zum Schaumauftragen und einer Wassersprühflasche ausgestattet.

Herstellung für den Vertrieb in der Tschechischen Republik

Icynene Europe wird mit der Herstellung seiner europäischen Sprühschaum-Isolierprodukte in der Tschechischen Republik beginnen, um die Produktions- und logistischen Versandtätigkeiten in der Region zu optimieren. Die Herstellung wird im Frühling beginnen, um die steigende Nachfrage im Sommer abzudecken.

Über Icynene

Icyene wurde 1986 gegründet und verfügt über ein Produktportfolio von branchenweit führenden geringdichten offenzelligen und mitteldichten geschlossenzelligen SPF-Lösungen, die sowohl aus isolierenden als auch luftabsperrenden Materialien für eine verbesserte Innenluftqualität und verringerte Energiekosten bestehen. Dies macht Icyene zu einer intelligenten Wahl von Bauunternehmen, Architekten, Gebäudeeigentümern und Hausbesitzern.

