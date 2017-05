Mainz (ots) -



Die Deutschen lieben den Wald, sagt man. Der Wald ist aber nicht nur für einen Spaziergang gut, sondern es gibt sehr viel über ihn zu erfahren. Die ZDF-"Terra X"-Dokumentationsreihe "Unsere Wälder" an den Sonntagen, 28. Mai 2017, sowie 4. und 11. Juni 2017, jeweils 19.30 Uhr, entführt in diesen besonderen Naturraum. Der Dreiteiler von Petra Höfer und Freddie Röckenhaus erzählt unter anderem vom System Wald, dem unsichtbaren Netzwerk der Pilze, den unterirdischen Helfern der biologischen Müllabfuhr, vom größten Süßwasserspeicher der Welt und dem Wunder der Fotosynthese. Mit bildstabilisierten Helikopter-, Oktokopter- und Seilkameras schwebt "Terra X" über die Kronenwipfel und klettert mit den Bewohnern des Waldes in ihre Höhlen. Erklärende Animationen und Zeitrafferaufnahmen lassen in das Innere der Bäume und in ihre Geschichte schauen.



Im ersten Teil am Sonntag, 28. Mai 2017, 19.30 Uhr, geht es um "Die Sprache der Bäume". In der Waldluft schweben ständig chemische Botschaften, mit deren Hilfe Bäume kommunizieren oder Feinde abwehren. Zudem ist die Luft reich an Sauerstoff - ein einziger Baum deckt den Tagesbedarf von zehn Menschen. Deswegen gilt das "Waldbad" nicht nur in Japan, wo es erfunden wurde, längst als Therapie. Im zweiten Teil, "Ein Jahr unter Bäumen", am Sonntag, 4. Juni 2017, geht es um den Jahreskreislauf des Waldes: Frühling, Sommer, Herbst und Winter bringen nicht nur Farbe in unsere Wälder. Jede Jahreszeit öffnet kurze Zeitfenster, die die Waldbewohner nutzen müssen, um zu überleben. Um den großen Wasserkreislauf geht es in der dritten Folge, "Im Reich des Wassers", am Sonntag, 11. Juni 2017: Wälder sind die größten Süßwasserspeicher der Welt, denn alles im Wald ist darauf angelegt, das Lebenselixier für schlechte Zeiten zu bunkern.



