Berlin (ots) - CDU/CSU-Bundestagsfraktion freut sich auf ein friedliches und gesegnetes Glaubensfest



Auf dem heute beginnenden 36. Evangelischen Kirchentag in Berlin und Wittenberg sind auch die Abgeordneten der CDU/CSU-Bundestagsfraktion aktiv. Dazu erklärt der kirchen- und religionspolitische Sprecher Franz Josef Jung:



"Im Jahr des 500. Reformationsjubiläums erhält der Evangelische Kirchentag eine ganz besondere Festlichkeit für die Gläubigen der evangelischen Kirche.



Doch auch für Nicht-Gläubige, für die Politik und für unsere heutige Demokratie hat die Reformation Martin Luthers - bei allen Schattenseiten - zentrale Grundsteine gelegt, die bis heute positiv wirken. Luther hat es gewagt, untragbare Verhältnisse in seiner damaligen Kirche anzuprangern. Er pochte auf die individuelle Gewissens- und Meinungsfreiheit jedes einzelnen Menschen auf der Basis christlichen Glaubens. Hier offenbaren sich die Vorboten einer Zivilgesellschaft auf Basis christlicher Werte, wie wir sie heute in Deutschland kennen und wie sie die CDU/CSU-Bundestagsfraktion vertritt.



Auch der Zugang zur Bildung für alle - für Jungen und Mädchen - gehörte zu Luthers Überzeugung. Mit der Übersetzung der Heiligen Schrift schuf er eine für alle deutschsprachigen Menschen lesbare und verständliche Bibel und legte den Grundstein für eine einheitliche deutsche Sprache.



Im Grundgesetz spiegelt sich bis heute das Menschenbild und der Freiheitsgedanke Luthers auf den Grundlagen des christlichen Glaubens in den Artikeln 1 bis 19 wider. Damit ist die Reformation ganz zentraler Teil der Vorgeschichte unserer modernen Demokratie.



Die Strahlkraft reicht weit über Zentraleuropa hinaus. Als die amerikanischen Gründerväter mit den Vereinigten Staaten von Amerika die erste unabhängige Demokratie im 18. Jahrhundert schufen, beriefen sie sich unter anderem auch auf die Wurzeln der Reformation. In dieser Tradition steht auch der gemeinsame Besuch des ehemaligen Präsidenten der USA, Barack Obama, mit Bundeskanzlerin Angela Merkel auf dem Kirchentag.



Die Abgeordneten der CDU/CSU-Bundestagsfraktion werden sich auf zahlreichen Podien an der Diskussion mit den Kirchentagsbesuchern beteiligen und freuen sich auf ein friedliches und gesegnetes Glaubensfest."



OTS: CDU/CSU - Bundestagsfraktion newsroom: http://www.presseportal.de/nr/7846 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/pm_7846.rss2



Pressekontakt: CDU/CSU - Bundestagsfraktion Pressestelle Telefon: (030) 227-52360 Fax: (030) 227-56660 Internet: http://www.cducsu.de Email: pressestelle@cducsu.de