PARIS (dpa-AFX) - Viele Teenager verstehen nach einer neuen PISA-Studie nur wenig von Geld und Finanzthemen. Eine Auswertung von Daten aus 15 Industrie- und Schwellenländern zeigte, dass rund ein Viertel der teilnehmenden 15-Jährigen nicht in der Lage seien, alltägliche Ausgabe-Entscheidungen zu treffen. Schüler aus Deutschland wurden für die Untersuchung der Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (OECD) nicht befragt.

Wie die OECD am Mittwoch mitteilte, absolvierten insgesamt rund 48 000 Schüler den Test, in dem es etwa um Dokumente wie Rechnungen und Kontoauszüge, Finanzplanung und Steuern ging. In den zehn teilnehmenden OECD-Ländern kamen im Durchschnitt 22 Prozent der Befragten nicht auf das Mindestlevel, das nach Angaben der Autoren zur Teilnahme an der Gesellschaft notwendig ist.

Zwei von drei befragten 15-Jährigen, die ein Bankkonto haben, fehlen demnach die Fähigkeiten, um dieses zu managen und können einen Kontoauszug nicht richtig interpretieren./sku/DP/stb

