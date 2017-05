Bonn (ots) - Jahrzehntelang vernachlässigt, nun aber auf der politischen Prioritätenliste ganz oben: nachdem das österreichische Bundesheer während der Flüchtlingskrise mit seinem Grenzschutzeinsatz der Polizei zur Seite gesprungen war, ist das gesellschaftspolitische Ansehen der Streitkräfte im Nachbarland enorm gestiegen. Die Armee wird in Zeiten von steigender Terrorgefahr und anhaltender Migrationskrise nunmehr als Garant der nationalen Sicherheit betrachtet. Dafür wurde das Bundesheer strukturell komplett neu aufgestellt, Fördergelder in Milliardenhöhe fließen jetzt in neue Ausrüstung und zusätzliche Planstellen. Durch eine groß angelegte Werbekampagne haben sich die Bewerbungsanträge für einen Dienst im österreichischen Bundesheer binnen eines Jahres mehr als verdoppelt. Autor Michael Mandlik geht der Frage nach, warum Österreichs Politik und auch die Bevölkerung den nationalen Streitkräften plötzlich so viel Aufmerksamkeit und Zuwendung schenkt.



Das internationale Ansehen des Bundesheeres, besonders in der militärspezifischen Kategorie Gebirgskampf ist bereits hoch: viele andere europäische Armeen lassen ihre Soldaten dazu in Österreich ausbilden, im Gegenzug entsendet Österreich entsprechend spezialisierte Ausbilder in andere Länder, auch in Krisenregionen. Die Dokumentation "Österreichs Militär rüstet auf" des ARD-Korrespondenten in Wien Michael Mandlik gewährt Einblicke in den großen Wandel in und um das Bundesheer, in harte Trainings der Gebirgsjäger in den Hochalpen und in den Dienstalltag von Spezialausbildern. Der Autor hinterfragt, was das vergleichsweise kleine Nachbarland zu einer derart intensiven Rüstungspolitik antreibt, und was dieser österreichische Weg auch für die Sicherheitspolitik Deutschlands und Europas bedeuten kann.



Eine Reportage von Michael Mandlik, phoenix/BR 2017



Im Anschluss wird in der Donnerstags-Primetime das militärpolitische Thema weiter vertieft mit der Dokumentation: Mission im Grenzbereich. Deutsche Polizisten in Griechenland, 45 min. WDR 2016, ab 21 Uhr



