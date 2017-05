München (ots) - CHECK24.de gehört zu den besten Onlineportalen. Das ermittelte der Nachrichtensender n-tv in Zusammenarbeit mit dem Deutschen Institut für Service-Qualität (DISQ). In der Kategorie "Universal-Vergleichsrechner" geht das Münchener Vergleichsportal als Sieger hervor und lässt andere Portale wie Verivox, Preisvergleich.de, Tarifcheck und Toptarif.de hinter sich. n-tv und DISQ werteten in einer repräsentativen Umfrage zur Kundenzufriedenheit mehr als 20.000 Kundenstimmen aus. Die Verbraucher beurteilten insgesamt 359 Onlineportale. Die Teilkategorie "Angebot und Leistung" floss mit 40 Prozent in die Bewertung ein, die Teilkategorien "Kundenservice" und "Internetauftritt" mit jeweils 25 Prozent. Zusätzlich wurde die Weiterempfehlungsbereitschaft der Kunden mit zehn Prozent in das Gesamtergebnis einberechnet. Auf Basis dieser Angaben erstellten die Experten von DISQ Rankings in insgesamt 33 Kategorien.



Über die CHECK24 GmbH



