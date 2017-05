Der Markt-Überblick am Mittag, zusammengestellt von Dow Jones Newswires.

FEIERTAGSHINWEIS

DONNERSTAG: In Österreich und der Schweiz bleiben die Börsen wegen des Feiertags Christi Himmelfahrt geschlossen.

AKTIENMÄRKTE (13.20 Uhr)

INDEX Stand +-% +-% YTD S&P-500-Future 2.396,90 -0,05% +6,97% Euro-Stoxx-50 3.588,03 -0,19% +9,04% Stoxx-50 3.238,50 +0,04% +7,57% DAX 12.635,82 -0,18% +10,06% FTSE 7.507,84 +0,30% +5,11% CAC 5.341,46 -0,13% +9,85% Nikkei-225 19.742,98 +0,66% +3,29% EUREX Stand +-Ticks Bund-Future 161,04 +32

ROHSTOFFMÄRKTE

ROHOEL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 51,52 51,47 +0,1% 0,05 -9,2% Brent/ICE 54,20 54,15 +0,1% 0,05 -7,5% METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.251,68 1.251,10 +0,0% +0,58 +8,7% Silber (Spot) 17,03 17,07 -0,3% -0,05 +6,9% Platin (Spot) 942,75 945,00 -0,2% -2,25 +4,3% Kupfer-Future 2,58 2,60 -0,7% -0,02 +2,4%

AUSBLICK AKTIEN USA

Kaum verändert dürften die US-Börsen in den Mittwochshandel starten. Die Anleger dürften sich zurückhalten, bis um 20.00 Uhr MESZ das Protokoll der jüngsten US-Notenbanksitzung von Anfang Mai veröffentlicht werde, vermuten Marktteilnehmer. Das Notenbank-Protokoll dürfte darauf abgeklopft werden, ob es die zuletzt falkenhafte Haltung der Federal Reserve untermauert und Hinweise auf eine Zinserhöhung im Juni enthält. Ein Zinsschritt im kommenden Monat werde derzeit mit einer Wahrscheinlichkeit von 83 Prozent eingepreist, heißt es.

Dass China von der Ratingagentur Moody's eine schlechtere Bonitätsnote erhalten hat, lasse die Märkte dagegen kalt. Selbst die chinesischen Börsen zuckten nach Bekanntwerden der Abstufung nur kurz zusammen, erholten sich dann aber rasch.

Ansonsten ist die Nachrichtenlage dünn. An Konjunkturdaten werden nur die Verkäufe bestehender Häuser aus dem April veröffentlicht.

Aktien von Merck & Co könnten von einem weiteren Erfolg profitieren, den das Pharmaunternehmen mit seinem Krebsmedikament Keytruda errungen hat. Das Mittel darf nun auch zur Behandlung von Tumoren mit einem bestimmten genetischen Defekt eingesetzt werden. Es ist das erste Mal, dass die US-Gesundheitsbehörde ein Krebsmedikament für eine solche Behandlung zulässt. Die Aktie wird vorbörslich noch nicht gehandelt. In der Aktie des Getreidehändlers Bunge werden wohl Gewinne mitgenommen, nachdem der Rohstoffkonzern Glencore Interesse an dem Unternehmen bestätigt hat. Die Bunge-Aktie verliert 5,8 Prozent, nachdem sie am Dienstag von Spekulationen auf ein Übernahmegebot um über 16 Prozent nach oben getrieben wurde. Ein optimistischer Ausblick verhilft dagegen Intuit zu einem Plus von über 8 Prozent.

AUSBLICK UNTERNEHMEN

Folgende Unternehmen veröffentlichen im weiteren Tagesverlauf Geschäftszahlen:

22:05 US/HP Inc, Ergebnis 2Q, Palo Alto

AUSBLICK KONJUNKTUR +

- US 16:00 Verkauf bestehender Häuser April PROGNOSE: -1,1% gg Vm zuvor: +4,4% gg Vm 16:30 Rohöllagerbestände (Woche) 20:00 Fed, Protokoll der FOMC-Sitzung vom 2./3. Mai

FINANZMÄRKTE EUROPA

Die Herabstufung der Bonität Chinas durch Moody's sowie Abgaben im Automobilsektor führen am Mittwochmittag zu leichtem Abgabedruck an Europas Börsen. Der Automobilsektor gibt europaweit gleich um 1,3 Prozent nach. Fiat Chrysler (minus 1,2 Prozent) muss sich wegen der Manipulation von Abgaswerten bei Dieselfahrzeugen in den USA vor Gericht verantworten. Daimler verlieren derweil 2,4 Prozent. Am Dienstag hatten die Behörden zahlreiche Daimler-Standorte durchsucht, wegen strafbarer Werbung im Zusammenhang mit Dieselfahrzeugen, allerdings nicht wegen Verstößen gegen Abgasgesetze. Im Handel ist von einem Imageschaden die Rede. Glencore hat bestätigt, an dem US-Getreidehändler Bunge interessiert zu sein. Bunge hat allerdings dementiert, mit Glencore zu verhandeln. Aktien von Glencore geben um 0,4 Prozent nach. Die Zahlen von Kingfisher für das erste Quartal kommen an der Börse nicht gut an, die Aktie verliert 6,6 Prozent. Vonovia hat die Gewinnprognose für das laufende Jahr erhöht, nachdem sie die österreichische Conwert Immobilien übernommen hat. Die UBS spricht von soliden Zahlen, verweist allerdings zugleich auf die anspruchsvolle Bewertung. Das Vonovia-Papier notiert unverändert. Eine ganze Reihe von Unternehmen schüttet am Mittwoch Dividenden aus. Fraport, Evonik, Hugo Boss, König & Bauer, Pfeiffer Vacuum, SMA Solar und andere Nebenwerte handeln alle ex Dividende niedriger. Die Research-Gesellschaft Equity hat das Kursziel für die Medigene-Aktie von 13,60 auf 18,50 Euro erhöht. Medigene steigen um 8,7 Prozent auf 11,09 Euro. Rocket Internet legen um 3,6 Prozent zu. Die zu Rocket Internet gehörende Modevertriebsholding Global Fashion Group (GFG) ist im ersten Quartal weiter gewachsen und hat den operativen Verlust gesenkt.

DEVISEN

DEVISEN zuletzt +/- % Mi, 8.39 Uhr Di, 17.10 Uhr % YTD EUR/USD 1,1180 -0,00% 1,1180 1,1233 +6,3% EUR/JPY 125,01 -0,07% 125,10 124,82 +1,7% EUR/CHF 1,0925 +0,14% 1,0910 1,0912 +2,0% EUR/GBP 0,8623 +0,07% 0,8617 1,1586 +1,2% USD/JPY 111,83 -0,06% 111,89 111,14 -4,3% GBP/USD 1,2965 -0,08% 1,2976 1,3014 +5,1%

FINANZMÄRKTE OSTASIEN

Die schlechtere Bonitätsnote von nun nur noch A1 für China durch die Ratingagentur Moody's ist am Mittwoch an den Finanzmärkten in Ostasien insgesamt gelassen aufgenommen worden. Laut Hao Hong, Analyst bei Bocom International in Hongkong, spricht Moody's nur bereits bekannte Dinge an, so dass die Abstufung für China-Experten nicht überraschend gekommen sei. Am Devisenmarkt zeigten Yuan und Austral-Dollar zunächst kleine Rücksetzer zum Dollar, aber auch hier erholten sich die Notierungen wieder. Tagessieger in Asien war die Börse in Tokio. Rückenwind vor allem für Aktien aus dem Exportsektor kam vom zum Yen wieder etwas gestiegenen Dollar. China Shenhua gewannen in Hongkong 1,2 Prozent auf den höchsten Stand seit 20 Monaten. Die Analysten von Nomura haben die Aktie des Kohleförderers mit einer Kaufempfehlung in ihr Beobachtungsuniversum aufgenommen. Kingsoft verloren 1,8 Prozent. Der Online-Spiele- und Cloud-Spezialist konnte mit seinem Cloudgeschäft im ersten Quartal nicht überzeugen. Für Evergrande ging es um über 13 Prozent nach oben auf ein Rekordhoch von 11,2 Hongkong-Dollar, nachdem die Aktie des Immobilienentwicklers bereits an den Vortagen kräftige Gewinne verzeichnet hatte. Die Analysten von Morgan Stanley haben die Aktie zum Kauf empfohlen mit einem Kursziel von 12 Hongkong-Dollar. Am Ölmarkt verteidigten die Preise ihr zuletzt erhöhtes Niveau. Neben der Erwartung, dass die Opec-Staaten am Donnerstag eine Verlängerung der Förderdrosselung beschließen werden, stützten die jüngsten Daten des American Petroleum Institute (API). Demnach sind in der vergangenen Woche die Vorräte an Öl, Benzin und Destillaten durchweg gesunken.

CREDIT

Die Risikoprämien im europäischen Kredithandel steigen zur Wochenmitte. "Die schwächere Tendenz war schon im asiatischen Handel zu beobachten", sagt ein Marktteilnehmer. Möglicherweise habe die Abstufung der Bonität Chinas durch die Ratinagentur Moody's die Spreads genannten Zinsaufschläge etwas steigen lassen. In diese Argumentation passten auch die Kursverluste der als stark von China abhängigen Währungen Hongkongs und Australiens. "Unter dem Strich dürfte sich der Druck auf die Spreads aber in Grenzen halten", sagt der Marktteilnehmer.

UNTERNEHMENSMELDUNGEN SEIT 7.30 UHR

Bilfinger-Chef: Marktchancen in neuer Struktur besser nutzbar

Bilfinger-Chef Tom Blades hat bei den Aktionären für die eingeleitete Neuausrichtung des Mannheimer Konzerns zu einem reinen Industriedienstleister geworben. Auf seiner ersten Hauptversammlung sagte der 60-Jährige laut Redetext, in der neuen Struktur werde Bilfinger "sehr viel transparenter".

CTS Eventim wächst zum Jahresstart stärker als erwartet

Der Ticketvermarkter CTS Eventim hat dank eines starken Wachstums im Bereich Live-Entertainment im ersten Quartal 2017 sowohl den Umsatz als auch das operative Ergebnis deutlich gesteigert. Den Ausblick für das Gesamtjahr bestätigte das im MDAX notierte Unternehmen.

Rocket-Tochter GFG dämmt bei Wachstum Verluste weiter ein

Die zu Rocket Internet gehörende Modevertriebsholding Global Fashion Group (GFG) ist im ersten Quartal weiter gewachsen und hat ihren operativen Verlust gesenkt. Die Dachgesellschaft von Online-Modehändlern in verschiedenen Schwellenländern verbuchte nach eigenen Angaben ein um Wechselkurseffekte und andere Veränderungen bereinigtes Umsatzplus von 18 Prozent auf gut 265 Millionen Euro, in Euro lag das Wachstum bei knapp 35 Prozent.

Dong Energy erhält 1,3 Mrd US-Dollar für ihr Öl- und Gasgeschäft

(MORE TO FOLLOW) Dow Jones Newswires

May 24, 2017 07:21 ET (11:21 GMT)

Copyright (c) 2017 Dow Jones & Company, Inc.