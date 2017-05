In der Gemeinde Elchingen im schwäbischen Landkreis Neu-Ulm ist am Dienstagmorgen ein 31 Jahre alter Angestellter einer Baufirma bei einem Betriebsunfall ums Leben gekommen. Ein Traktor mit Anhänger, der aus noch unklaren Gründen ins Rollen geraten war, hatte den Mann auf einer Baustelle erfasst, teilte die Polizei am Mittwoch mit.

Trotz sofort eingeleiteter Erste-Hilfe-Maßnahmen durch andere Bauarbeiter erlag der 31-Jährige seinen schweren Verletzungen. Die Kriminalpolizei nahm die Ermittlungen zum Hergang des Vorfalls auf. Die Staatsanwaltschaft beauftrage einen Gutachter, der vor allem die Fahrzeugtechnik untersuchen soll.