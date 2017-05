Verehrte Leserinnen und Leser!

Von wegen "politische Börsen haben kurze Beine"! Seit der Präsidentschaftswahl in den USA am 8. November 2016 haben wir eigentlich nonstop eine politische Börse. Auch in Europa. Einerseits wegen des Ein?usses der US-Märkte auf uns und deren weiterhin o?ene, unmittelbare Perspektive. Andererseits wegen des Wahlmarathon in der EU. Die Niederlande, Frankreich … und bereits im September die Bundestagswahl. Die Bürger wollen, dass etwas vorangeht, dass sie nicht länger das Gefühl haben müssen, bei den großen Entscheidungen nur lästiges Beiwerk zu sein. Aber wird sich das ändern?

Schon zu weit in der Sackgasse?

Das Wachstum ist in der EU und den USA in den Jahren nach dem Platzen der US-Immobilienblase, der Erholung von deren gröbsten Auswirkungen und der unmittelbar darau?olgenden Euro-Krise gering. Wachstumsraten unter zwei Prozent sind zu wenig, um den Wohlstand für alle zu steigern. Vor allem nicht, wenn zwar das Volksvermögen Jahr um Jahr steigt, dabei aber die Schere zwischen Arm und Reich immer weiter auseinanderkla?t. Das soll anders werden. Und angesichts der zunehmenden sozialen Probleme dies- und jenseits des Atlantik ...

