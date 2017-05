Verlockender neuer Leckerbissen Cookie Jam Blast ab sofort weltweit für iOS und Android erhältlich



Los Angeles (ots/PRNewswire) - Der in Los Angeles ansässige Mobile Game-Entwickler und Publisher Jam City gibt heute den Launch von Cookie Jam Blast bekannt, die erste Folgeausführung seines globalen Hits Cookie Jam, der bisher von mehr als 100 Millionen Spielern weltweit heruntergeladen wurde. Cookie Jam Blast ist ab sofort für iOS und Android verfügbar und steckt randvoll mit neuen Köstlichkeiten, die Spaß und jede Menge Entertainment bieten.



"Cookie Jam ist das bislang erfolgreichste Game von Jam City, und das erste Spiel, das wir als Franchise-Marke erweitert haben", erklärt Chris DeWolfe, Mitgründer und CEO von Jam City. "Wir glauben, dass das Cookie Jam-Franchise nicht nur eine Kultmarke ist, sondern das Zeug hat, sich zu einem Multi-Milliarden-Dollar-Geschäft für Jam City zu entwickeln. Wir extrem begeistert über die Zukunftsaussichten für Cookie Jam und Cookie Jam Blast".



Beim ofenfrischen neuen Cookie Jam Blast begleiten die Fans Konditormeister Panda auf seiner Mission, zum beste Pâtissier der Welt zu werden. Vom Luftschiff der Bäckerei aus entdecken die Spieler neue Welten wie Sherbert Forest und Berry Fundae Island, wo sie auf charmante Charaktere wie Gingy, Scoops und die Yummy-Würmer treffen. Sie knuspern sich durch klassische Modi wie Waffles und erleben leckere neue Spielmodi, bei denen sie Yumsicles finden oder Topplers sammeln. Die Spieler verdienen dabei, während sie sich durchs Spiel knabbern, die Zutaten, mit denen sie köstliche Leckereien für ihre Kunden fertigen und ihr Ranking als Küchenchef verbessern. Erstmalig können Freunde einander auch honigsüße Bee-a-Buddy als Verstärkung schicken, um schneller höhere Levels zu erreichen.



"Wir haben uns auf das konzentriert, was die Cookie Jam-Spieler am meisten an dem Spiel mögen, und das Spielerlebnis für sie noch appetitlicher gemacht", sagt Joshua Yguado, Mitgründer, President und COO von Jam City. "Cookie Jam Blast ist mit reicher 3D-Grafik visuell atemberaubend, und wir haben das Spiel um eine Menge neue Charaktere, neue Levels und ein neues Crafting-System ergänzt, um ihm noch mehr Intensität zu verleihen".



Cookie Jam wird von 5 Millionen Menschen täglich aktiv genutzt und wurde seit seinem Debüt im Jahr 2013 von mehr als 100 Millionen Spielern heruntergeladen. Cookie Jam hat sich die Auszeichnung als Facebooks "Spiel des Jahres" verdient und wird kontinuierlich unter den Top 20 der umsatzstärksten Spiele weltweit geführt.



Cookie Jam Blast ist ein kostenloses Match-3-Puzzle Mobile Game, das ab sofort im App Store (http://jamcity.me/CJB_Pr_iOS) und bei Google Play (http://jamcity.me/CJB_PR_Google) für iOS und Android verfügbar ist. Folgen Sie @CookieJamBlast, wenn Sie Details zu Cookie Jam Blast suchen oder sich mit Ihren Cookie Jam-Buddies vernetzen möchten:



Informationen zu Jam City



Jam City ist ein in Los Angeles ansässiges Mobile Game-Unternehmen mit globaler Reichweite, das 2010 von den ehemaligen MySpace-Mitgründern Chris DeWolfe und Aber Whitcomb und von Josh Yguado, vormals im Vorstand von 20th Century Fox, ins Leben gerufen wurde. Jam City ist Schöpfer von 6 der umsatzstärksten Top 100-Spiele in den App-Stores von Apple und Google in den USA. Das Portfolio, das unter anderem die Titel Cookie Jam, Panda Pop, Family Guy: The Quest for Stuff und Marvel Avengers Academy umfasst, wurde mehr als 800 Millionen Mal heruntergeladen und wird regelmäßig von monatlich rund 50 Millionen Menschen gespielt. Jam City ist mit Studios in Seattle, San Francisco, San Diego und Buenos Aires vertreten. Im Jahre 2016 übernahm Jam City TinyCo (http://www.tinyco.com/), ein Studio in San Francisco, das maßgeblich daran beteiligt ist, die weltweit populärsten Entertainment-Franchises in die Welt der Handyspiele umzusetzen.



