Mainz (ots) -



- Querverweis: Bildmaterial ist abrufbar unter http://www.presseportal.de/bilder -



Es ist das perfekte Angebot im richtigen Moment: In "Geliebte Loire" bietet eine alte Dame (Lisa Kreuzer) der frisch aus dem Gefängnis entlassenen Romy (Anna Fischer) an, sie zur Alleinerbin zu machen. Im Gegenzug muss Romy allerdings eine Bedingung erfüllen. Das ZDF zeigt den vierten Teil aus der "Herzkino"-Reihe "Fluss des Lebens" am Sonntag, 28. Mai 2017, um 20.15 Uhr. Neben Anna Fischer und Lisa Kreuzer spielen in weiteren Rollen Mathieu Delarive, Onna Clarin, Marion Creusvaux, Eike Weinreich und viele andere. Regie führte Franziska Meyer Price nach dem Drehbuch von Beatrice Meier.



Während Romy hinter Gittern saß, tröstete ihr Freund Kay (Eike Weinreich) sich mit einer anderen - jetzt hat er nicht nur eine neue Freundin, sondern auch noch ein Baby. Da kommt der von der Liebe enttäuschten jungen Frau das Angebot der pensionierten Lehrerin Johanna Langhoff gerade recht: Begleitet Romy sie auf ihrer letzten Reise an die Loire, vermacht ihr die alte Dame ihr gesamtes Erbe. Denn vor über 50 Jahren verlebte Frau Langhoff mit ihrem französischen Geliebten Henri einen unvergesslichen Sommer an dem französischen Fluss. Das Glück fand jedoch ein jähes Ende, als sie die Nachricht vom Tod ihres geliebten Henri erhielt. Doch Romy ist nicht nur davon genervt, dass die Seniorin noch immer von ihren Erinnerungen zehrt - auch Kapitän Pierre (Mathieu Delarive), der die Frauen nach Briare bringen soll, stellt ihre Geduld auf eine harte Probe: Mit seinem französischen Savoir-vivre ist er das komplette Gegenteil der vorlauten Romy.



https://presseportal.zdf.de/pm/fluss-des-lebens-geliebte-loire



http://herzkino.zdf.de



http://twitter.com/ZDFpresse



http://twitter.com/ZDF



http://www.facebook.com/herzkino



Ansprechpartnerin: Anja Scherer, Telefon: 06131 - 70-12154; Presse-Desk, Telefon: 06131 - 70-12108, pressedesk@zdf.de



Fotos sind erhältlich über ZDF Presse und Information, Telefon: 06131 - 70-16100, und über https://presseportal.zdf.de/presse/flussdeslebens



OTS: ZDF newsroom: http://www.presseportal.de/nr/7840 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/pm_7840.rss2



Pressekontakt: ZDF Presse und Information Telefon: +49-6131-70-12121