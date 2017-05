BRÜSSEL (dpa-AFX) - Zur Zusammenarbeit der EU-Staaten bei der Verteidigung will die EU-Kommission am 7. Juni Vorschläge präsentieren. Dies kündigten die Vizepräsidenten Federica Mogherini und Jyrki Katainen am Mittwoch an.

Besondere Bedeutung misst die Kommission der gemeinsamen und koordinierten Beschaffung von Rüstungsgütern zu. Damit ließen sich nach ihren Berechnungen bis zu 100 Milliarden Euro pro Jahr sparen. Es sei eine Frage des politischen Willens, sich besser zu koordinieren, sagte Katainen.

Die Kommission machte ihre Ankündigung kurz vor dem Nato-Spitzentreffen mit US-Präsident Donald Trump in Brüssel am Donnerstag. Die EU-Zusammenarbeit in der Verteidigung soll die Nato nicht in Frage stellen, sondern ergänzen./vsr/DP/she

