Neu-Isenburg (ots) - Crunchips ist 25 Jahre jung und präsentiert sich wie es ein 25-Jähriger heutzutage tut: Mit eigener Website, die gerade den "Red Dot Award" für Design gewann, oder auch mit eigener Facebook-Seite, die bereits über 72.000 User mit aufregenden Aktionen und Erlebnissen, die Spaß versprechen, begeistert - so zum Beispiel mit der Teilnahme am Tough Mudder Event 2016. Bei aller Action der 25-jährigen Marke steht Crunchips aber auch für Tradition und eine im Snackbereich unvergleichliche Erfolgsgeschichte: Denn seit 25 Jahren stehen Crunchips für besonders knusprige Kartoffelchips - schließlich tragen sie das Versprechen auf den besonderen Crunch schon im Namen. Leckere, abwechslungsreiche Geschmäcker und innovative Sortenvielfalt gehören ebenso zum Erfolgsrezept. "Crunchips - Crunch mit!" - dieser Slogan ist heute noch so aktuell wie damals, denn seit 25 Jahren ist die Marke der Garant für gelungene Partys und genussvolle Abende im Freundeskreis.



1992 begann die Erfolgsgeschichte der knusprigsten aller Kartoffelchips, als Lorenz Snack-World (damals noch Bahlsen Picanterie) Crunchips - "Krachwürzige Chips" einführte. Das besondere Herstellungsverfahren, das den einzigartigen Crunch entstehen lässt, ist ein gut behütetes Geheimnis und sorgt bis heute dafür, dass sich Crunchips von anderen Kartoffelchips unterscheiden. Die erste Sorte, die vor 25 Jahren unter der neuen Kartoffelchipsmarke eingeführt wurde, war "Paprika" - damals wie heute die beliebteste Geschmacksrichtung bei den deutschen Kartoffelchipsfans. In den Jahren seit Einführung der Crunchips ist viel passiert auf dem globalen Snackmarkt. Viele Snackprodukte sind gekommen und gegangen, doch Crunchips finden sich dauerhaft weit oben auf der Beliebtheitsskala der Knabberfans. Ihr Erfolgsgeheimnis - das haben Verbraucherstudien bewiesen - liegt in dem einzigartigen Crunch begründet[1]. Hohe Qualität und innovative Geschmäcker sind weitere Zutaten für den Erfolg. Egal, ob bei der Party, beim Gamingabend mit den Zockerfreunden oder beim chilligen Grillabend: Crunchips begleiten seit 25 Jahren die schönen, lustigen und geselligen Momente des Alltags.



[1]Unabhängige Marktforschung 2017



Zur Geschichte der "Krachwürzigen Chips"



Die ersten Tüten des crunchigen Snacks mit klassischem Paprika-Geschmack liefen im Juli 1992 vom Band des Lorenz-Werks in Hankensbüttel - mit der vielversprechenden Subline "Krachwürzige Chips". Seitdem wurde der Geschmack der Crunchips Paprika praktisch nicht verändert. Dies war auch nicht nötig, denn der Erfolg ließ nicht lange auf sich warten: Trotz 1.920 Tonnen produzierter Chips in den ersten vier Monaten, was einer Ladung von 612 vollgepackten LKWs entspricht, konnte die damalige Nachfrage noch immer nicht ausreichend abgedeckt werden. Heute ist die Marke in rund 80 Ländern der Erde erhältlich - zum Beispiel in Thailand, auf Mauritius, den Seychellen und sogar auf Kiribati. Neben Deutschland stehen Crunchips insbesondere in Marokko ganz oben auf der Beliebtheitsskala.



Außer mit dem Dauerbrenner Crunchips Paprika konnte die Kartoffelchipsmarke vor allem durch ihre Innovationskraft überzeugen: mit der höchsten Anzahl an dauerhaft etablierten Standard-Sorten, inzwischen 20 Limited Editions und der Sub-Range Crunchips Roasted, der geriffelten Alternative zu den klassischen Crunchips. Dabei lässt sich das Crunchips-Team von unterschiedlichen Geschmackswelten aus allen Regionen der Welt inspirieren, um neue Ideen für besondere Sorten zu sammeln. Crunchips gab es zum Beispiel schon mit französischem Flammkuchengeschmack, als italienische Bruschetta-Edition oder ganz aktuell als "Crunchips Hollandse Frittensaus". Allen gemein ist die typische Knusprigkeit der Crunchips, die vor 25 Jahren mit den Crunchips Paprika Einzug in die Snackregale, Fußball-Stadien, WGs und Wohnzimmer dieser Welt erhielt.



Lorenz Snack-World



Lorenz Snack-World ist ein unabhängiges Familienunternehmen, das mit rund 2.400 Mitarbeitern zu den führenden Anbietern im europäischen Snackmarkt gehört. Das Sortiment umfasst unter anderem Kartoffelchips, Erdnussflips, Salzstangen, Cracker sowie Nüsse. Bekannte Marken wie z.B. Crunchips, ErdnußLocken, Saltletts und NicNac's begeistern die Konsumenten ebenso wie die Innovationen Naturals, HofChips und FunPop's.



www.lorenz-snackworld.de



OTS: The Lorenz Bahlsen Snack-World GmbH & Co KG Germany newsroom: http://www.presseportal.de/nr/67710 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/pm_67710.rss2



Kontakt Crunchips-Pressebüro: Jörg Mutz Jeschenko MedienAgentur Köln GmbH Eugen-Langen-Str. 25 50968 Köln Telefon: 0 22 1 / 30 99 137 E-Mail: j.mutz@jeschenko.de