STUTTGART (dpa-AFX) - Die Südwestbank bekommt neue Eigentümer. Die österreichische Bank BAWAG P.S.K. plane die Übernahme der baden-württembergischen Privatbank, wie beide Institute am Mittwoch in Stuttgart mitteilten. Zurzeit gebe es entsprechende Gespräche. Die Südwestbank gehört bislang den beiden Hexal-Gründern, Andreas und Thomas Strüngmann. Die beiden waren 2004 in das Institut eingestiegen. Bis wann der Verkauf über die Bühne gehen soll, war zunächst unklar. Die Südwestbank mit gut 650 Mitarbeitern ist auf den Mittelstand und vermögende Privatkunden spezialisiert.

Das deutsche Institut konnte im vergangenen Jahr seine Geschäfte deutlich ausbauen. Das Betriebsergebnis vor Steuern kletterte früheren Angaben zufolge um fast ein Viertel auf 78,8 Millionen Euro. Auch der Zinsüberschuss stieg um 23,5 Prozent auf 159,6 Millionen Euro. Das wurde im Wesentlichen auf hohe Ausschüttungen des Ende 2013 von den Eigentümern in die Bank eingebrachten Beteiligungsportfolios zurückgeführt. Der künftige Eigentümer BAWAG P.S.K zählt eigenen Angaben zufolge in Österreich über 2,2 Millionen Privat- und Firmenkunden./ols/DP/she

AXC0178 2017-05-24/14:29