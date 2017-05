Boston - Vor allem aus zwei Gründen sollte man mit Neuanlagen in die hoch bewerteten US-Aktienmärkte meiner Ansicht nach vorsichtig sein, so James Swanson, MFS Chief Investment Strategist. Der erste Grund seien die Zweifel an der Preismacht - und damit der Umsatzentwicklung - der S&P-500-Unternehmen.

Den vollständigen Artikel lesen ...