Original-Research: All for One Steeb AG - von BankM - Repräsentanz der biw Bank für Investments und Wertpapiere AG Einstufung von BankM - Repräsentanz der biw Bank für Investments und Wertpapiere AG zu All for One Steeb AG Unternehmen: All for One Steeb AG ISIN: DE0005110001 Anlass der Studie: Basisstudie Empfehlung: Kaufen seit: 24.05.2017 Kursziel: EUR 77,38 Kursziel auf Sicht von: 12 Monate Letzte Ratingänderung: 24.5.2017, vormals Halten Analyst: Daniel Großjohann Im Kern der Digitalisierung des Mittelstandes Als größter SAP-Mittelstands-Partner der DACH-Region profitiert die All for One Steeb AG (ISIN DE0005110001, Prime Standard, ACV GY) von drei großen Trends: 1.) der Digitalisierung, die die KMUs längst erfasst hat 2.) der erweiterten Lösungswelt (SAP/Non-SAP), die eine Positionierung als strategischer IT-Partner für den Mittelstand ermöglicht und 3.) dem einsetzenden Umstieg auf die neue ERP-Generation SAP S/4HANA, die bei SAP-Partnern auf Jahre hinaus für eine hohe Beraterauslastung sorgen wird. Diese drei Trends stehen in einem engen Zusammenhang, denn ein ERP-System wie SAP S/4HANA bildet (als 'single source of truth') einen logischen Digitalisierungskern, in den andere Programme und Services integriert werden (müssen). All for One Steeb ist somit für Mittelständler zentraler Ansprechpartner bei der digitalen Transformation und generiert u.a. durch das Angebot der skalierbaren Cloud/Outsourcing Services eine stetig wachsende Basis wiederkehrender Umsätze. Vor dem Hintergrund der aufgezeigten mittelfristigen Aussichten hat die Aktie mit einem EV/Umsatz von 0,97 noch Potenzial. Unser Kursziel für die All for One Steeb-Aktie, zu jeweils gleichen Teilen auf DCF-Bewertung und Peer-Gruppen-Analyse basierend, beläuft sich auf EUR 77,38. Unsere Anlageempfehlung lautet 'Kaufen'. Die vollständige Analyse können Sie hier downloaden: http://www.more-ir.de/d/15235.pdf Die Analyse oder weiterführende Informationen zu dieser können Sie hier downloaden http://www.bankm.de/webdyn/141_cs_Research%20Reports%20Disclaimer.html. Kontakt für Rückfragen BankM - Repräsentanz der biw Bank für Investments und Wertpapiere AG Daniel Großjohann Mainzer Landstraße 61, 60329 Frankfurt Tel. +49 69 71 91 838-42 Fax +49 69 71 91 838-50 Email: daniel.grossjohann@bankm.de

