Im ersten Quartal fiel der Umsatz in den seit über einem Jahr geöffneten Geschäften überraschend um drei Prozent. Analysten hatten mit einem leichten Plus gerechnet. Der Gewinn stieg um sechs Prozent auf knapp 93 Millionen Dollar, wie das Unternehmen am Mittwoch mitteilte. An der Wall Street herrschte Enttäuschung: Die ...

