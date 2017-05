Wien - Der Zusammenschluss von Standard Life und Aberdeen Asset Management wird von den britischen Behörden kritisch beäugt, so die Experten von "FONDS professionell".Das britische Kartellamt, die "Competition and Markets Authority" (CMA), habe eine sogenannte "Initial Phase 1 Investigation" gestartet. Ziel sei herauszufinden, ob die Fusion den freien Wettbewerb am britischen Fondsmarkt behindern könnte. Je nach Ausgang der Recherchen könnten im Juli weitere Ermittlungen folgen, wie die CMA melde.

