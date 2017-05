Wien - Bei Investments in Fonds herrscht in Deutschland immer noch vornehme Zurückhaltung, so die Experten von "FONDS professionell".Eine Investmentkultur, wie sie in anderen Ländern zu finden sei, suche man hierzulande vergeblich. "Wir sind angetreten, diesen Umstand durch profunde Aus- und Weiterbildung zu verbessern", erkläre vor diesem Hintergrund Thomas Mayer, Gründungsdirektor des "Flossbach von Storch Research Institute" auf einer Presseveranstaltung in Köln. Sein Analyseinstitut, das unter anderem zu volkswirtschaftlichen und geldpolitischen Themen forsche, werde darüber hinaus die Leitung der neu gegründeten "Flossbach von Storch Akademie" übernehmen.

