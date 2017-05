Mallorca wird zu einem immer beliebteren Urlaubsziel. Deshalb rüsten die Fluggesellschaften dort massiv auf. Das jüngste Beispiel: Eurowings stationiert vier Flugzeuge auf der Insel. Bald könnten es noch mehr werden.

Nun also auch Eurowings. Der Billigableger von Lufthansa expandiert in Mallorca. Die Airline stationiert vier Flugzeuge vom Typ A320 auf Palma de Mallorca. Es sind die ersten Maschinen, die die Fluggesellschaft außerhalb der deutschsprachigen Länder platziert. Und weiteres Wachstum ist schon geplant. "Wir werden unsere Flotte auf Mallorca so schnell wie möglich von vier auf sechs Flugzeuge aufstocken", sagte Oliver Wagner, Geschäftsführer von Eurowings, am Mittwoch bei der feierlichen Eröffnung der neuen Basis.

Mallorca ist das Urlaubsziel des Jahres. Weil die Situation in beliebten Regionen wie etwa der Türkei zurzeit sehr unsicher ist, haben viele Urlauber in Richtung Spanien umgeplant. Die Nachfrage ist gewaltig und ...

Den vollständigen Artikel lesen ...