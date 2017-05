Die Verantwortlichen des "Jamaika"-Bündnis in Schleswig-Holstein setzen auf ein hohes Tempo. In wenigen Wochen soll der Koalitionsvertrag stehen. Differenzen hält CDU-Landeschef Günther für "nicht unüberbrückbar".

CDU, Grüne und FDP setzen bei ihren Koalitionsverhandlungen für ein "Jamaika"-Bündnis in Schleswig-Holstein auf zügiges Tempo. Bereits in knapp drei Wochen, am 13. Juni, soll der Entwurf des Koalitionsvertrags stehen. Das legten die Verhandlungsteams in ihrer ersten Runde am Mittwoch in ...

Den vollständigen Artikel lesen ...