Amcors kundenorientierter Ansatz und seine Erfolge in den Bereichen Zusammenarbeit und Innovation wurden bei den DuPont Awards for Packaging Innovation 2017 dreifach honoriert.



Das globale Verpackungsunternehmen erhielt einen Gold Award in den Kategorien technologischer Fortschritt und verantwortungsvolle Verpackung für seine Kaffeeverpackung Vento, einen Silber Award für die 500-ml-Flasche von Vento in der Kategorie verantwortungsvolle Verpackung und, gemeinsam mit Crown Holdings Inc., einen Gold Award für Peelfit in den Kategorien technologischer Fortschritt und verantwortungsvolle Verpackung.



"Unsere weltweite Expertise liegt in der kontinuierlichen Produktion von Verpackung, die für unsere Kunden und ihre Konsumenten funktionaler, attraktiver und kostengünstiger sowie umweltfreundlicher ist", so Brian Carvill, Vizepräsident für Forschung, Entwicklung und Advanced Engineering in Amcors Geschäftszweig für Hartkunststoff.



Dr. Carvill sagte, es sei eine Ehre für Amcor, für drei seiner Produkte Auszeichnungen bei den diesjährigen DuPont Awards zu erhalten.



"Diese Produkte spiegeln Amcors Engagement in den Bereichen Zusammenarbeit und Innovation bezüglich unserer Kunden wider und demonstrieren das profunde Wissen hinsichtlich des Bedarfs bei Kundenbearbeitung und Wertschöpfungskette", sagte er.



Bei der Vitaminwater-Flasche aus Polyethylenterephthalat (PET) werden zwei Innovationen von Amcor genutzt, um die Leistung zu verbessern und ein geringeres Gewicht zu erhalten, als bei konventionellen Hotfill-Behältern. Für den Boden der Flasche wird die PowerStrap-Technologie von Amcor verwendet, wodurch die Struktur stabiler und der Vakuumaufbau bei der Befüllung erhöht werden. Für eine noch erhöhtere Steifheit wird in der Wandung die ActiveHinge-Technologie des Unternehmens integriert. Abgesehen von der Gewichtsreduzierung der Verpackung, wird durch diese Technologien die Etikettierungseffizienz und Stapelfestigkeit verbessert.



Die zweite Auszeichnung wurde für Vento, Amcors Hochleistungslaminat für Kaffeepulver und ganze Bohnen, verliehen. Mithilfe der innovativen Verpackung können Kaffeeproduzenten Geschmack und Aroma von frisch geröstetem Kaffee bewahren. Sie erspart die Verwendung von Hartventilen, zusätzlichen Maschinen und Verarbeitungsschritten, erklärt Luca Zerbini, Vizepräsident für Marketing, Forschung und Entwicklung und Nachhaltigkeit der Abteilung Amcor Flexibles in Europa.



"Kaffeeröster möchten Kosten und Umfang des Verpackungsprozesses senken und die Abläufe beschleunigen", so Luca Zerbini. "Das Entgasungssystem von Vento ist im Laminat integriert, es ermöglicht einen größeren Spielraum für das Verpackungsdesign und kann bei allen Kaffeeverpackungssystemen angewendet werden. Außerdem ermöglicht es einen schnelleren Verpackungsprozess."



Vento gewährleistet Barriereintegrität und Produktfrische, ein geringeres Gewicht und eine verringerte Kohlenstoffbilanz verglichen mit Kaffeeverpackungen, bei denen Hartventile eingesetzt werden. Es müssen keine traditionellen Ventile mehr erworben und eingesetzt werden und Kaffee kann sofort nach der Röstung ohne zusätzliche Ausrüstungen oder Schritte verpackt werden.



Das dritte ausgezeichnete Produkt, Peelfit, wurde von Crown Holdings Inc. unter Verwendung von Amcors CanSeal Pro entwickelt. Peelfit wurde für den Markt der trockenen Lebensmittel entwickelt, um den Bedarf an Zweckmäßigkeit, verringertem Verpackungsgewicht und erhöhtem Produktschutz zu decken.



"Peelfit ist das Ergebnis der Zusammenarbeit von Crowns talentierten Designern und Ingenieuren mit unserem strategischen Partner für Verpackung Amcor", so Olivier Aubry, Leiter für Geschäftsentwicklung und Marketing, Crown Food Europe.



CanSeal Pro von Amcor ist eine revolutionäre flexible Membran, durch welche für Peelfit bei gleich bleibender Leistung und Funktionalität weniger Metall verwendet werden muss. Die Vorteile in der Nachhaltigkeit beinhalten die Einsparung des starren Metallrings, der normalerweise für Doppelverschließanwendungen notwendig ist, wodurch der Behälter 16 Prozent leichter ist als konventionelle metallverschweißte Dosen.



Die DuPont Awards for Packaging sind ein internationaler, unabhängig beurteilter Wettbewerb, der Innovationen in den Bereichen Verpackungsdesign, Materialien, Technologien und Verfahren innerhalb der gesamten Verpackungswertschöpfungskette auszeichnet. Die Jury bewertete über 140 Einreichungen aus 24 Ländern.



Amcor hat in den letzten Jahren die DuPont Awards bereits für zahlreiche Verpackungslösungen gewonnen, einschließlich Formpack® Ultra, einer kaltgeformten Blisterverpackung für die Pharmaindustrie, und einer PET-Flasche für Method Products, die 100 Prozent Nach-Gebrauch recyceltes PET-Harz enthält.



Über Amcor



Amcor Limited (ASX: AMC; www.amcor.com) ist ein global führendes Unternehmen im Bereich verantwortungsvolle Verpackungslösungen, das sich auf ein breites Spektrum flexibler und steifer Kunststoffverpackungen konzentriert und die Produkte verbessert, die die Konsumenten tagtäglich verwenden. 95 Prozent seiner Umsätze macht es in den Bereichen Lebensmittel, Getränke, Gesundheit und Tabak. Das Unternehmen hat weltweit mehr als 31.000 Beschäftigte und operiert in über 40 Ländern an seinen über 190 Standorten.



Weitere Informationen finden Sie unter: www.amcor.com Vento https://www.amcor.com/products_services/vento CanSeal Pro https://www.amcor.com/products_services/canseal-pro Vitaminwater: https://www.youtube.com/watch?v=41D7YejgW2w



