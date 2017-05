Berlin (ots) -



Frage: Was haben Mike Singer, KAYEF, Ado Kojo, Faye Montana und Mario Novembre gemeinsam? Antwort: Sie sind alle Social-Media-Stars und haben Hunderttausende Fans. Und sie haben noch eine Gemeinsamkeit: Am 9. Juli treten sie auf der YOU Stage in Halle 23 auf.



Die YOU holt die Stars auf die Bühne! Ein exklusives Musikprogramm erwartet in diesem Jahr alle Besucher von Europas größtem Jugendevent. Am 9. Juli 2017 bietet die YOU auf dem Messegelände ein breit gefächertes Musikprogramm mit angesagten Stars und neuen Gesichtern der Musikszene:



Mike Singer, der Name ist Programm: Der 16-jährige Sänger hat sich in den vergangenen vier Jahren über Social Media eine derart große und treue Fanbase - die "Mikinators" - geschaffen, dass er heute zu den reichweitenstärksten Social Influencern Deutschlands zählt und bei Warner Music unter Vertrag steht. Wie? Mit seiner Musik - selbst geschrieben und authentisch. YOU-Besucher können sich auf Songs aus seinem Debütalbum "Karma" freuen, das im Februar erschienen ist.



Kai Fichtner, dessen Künstlername KAYEF sich aus den englisch ausgesprochenen Initialen seines Vor- und Nachnamens zusammensetzt, gehört zu den populärsten deutschsprachigen Nachwuchsmusikern im Netz. Stilistisch lässt sich KAYEFs Musik als genreübergreifende Mischung aus Rap, Pop & R'n'B beschreiben. Der 22-jährige Düsseldorfer wird gerne als "deutscher Justin Bieber" bezeichnet.



Bei Universal Music ist Ado Kojo unter Vertrag. Schon mit seinem ersten Single-Outtake, dem Remake von Sabrina Setlurs Top 1-Hit "Du liebst mich nicht (feat. Shirin David)" hat sich der Sänger mit den ghanaischen Wurzeln einen hervorragenden Namen in der deutschen R'n B- und HipHop-Community gemacht, knackte die deutschen YouTube-Charts auf Platz 1 sowie die Single-Charts auf Platz 6. Spätestens seit seinem Duett "Mein Herz" mit Mike Singer (über 1,7 Millionen YouTube-Views) zählt Ado Kojo zu den angesagtesten Acts in Deutschland.



Mario Novembre ist 16 Jahre alt, kommt aus der Nähe von Stuttgart und geht dort auch zur Schule. So weit klingt das ganz gewöhnlich - doch seitdem er im August 2016 im Rahmen der Videodays in Köln den VideoVisionSongContest gewonnen hat, startet er durch. Er hat einen Plattenvertrag bei Bitstream Music gewonnen und arbeitet gerade an seinem neuen Album, das noch im Mai erscheinen soll. Allein auf musical.ly, der zur Zeit wohl beliebtesten Musik-App der Welt, folgen dem Sänger über 600.000 Fans. Und auch auf Instagram kann der Teen-Star über 500.000 Follower verbuchen.



Mit nur 13 Jahren ist Faye Montana einer der jüngsten Social Influencer Deutschlands. Ihr YouTube-Kanal erreicht über 250.000 Fans. Bei Instagram folgen ihr mehr als 200.000 Follower und auch bei musical.ly hat sie weit über 300.000 Fans. Bislang war sie vor allem als Schauspielerin aktiv. So spielte sie unter anderem in "Zweiohrküken" mit und wird ab dem 25. Mai in "Hanni & Nanni" in den deutschen Kinos zu sehen sein. Auf der YOU wird sie ihre erste Single "Numbers" performen.



Ebenfalls am Start sein werden Mike Leon, Nicole Cross, Moritz Garth, Serc651, TIL und viele weitere Acts.



