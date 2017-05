BERLIN (dpa-AFX) - Deutschland stellt sich angesichts der vielen neuen Staats- und Regierungschefs im Kreis des bevorstehenden G7-Gipfels auf eine extrem schwierige Verhandlungssituation ein. Vor allem der Bruch von US-Präsident Donald Trump mit der Handels- sowie Klimapolitik seines Vorgängers Barack Obama sei für die nötige Einigkeit bei der Erarbeitung des Abschlussdokuments extrem schwierig, verlautete am Mittwoch in Diplomatenkreisen in Berlin.

Es wäre schon ein Erfolg, wenn bisherige Beschlüsse der Gruppe der Staats- und Regierungschefs der sieben großen Industriestaaten bei der Sitzung am Freitag und Samstag in Taormina auf Sizilien nicht hinter bisherigen Vereinbarungen zurückfielen, hieß es. Beim Handel geht es vor allem um den Freihandel in der Welt. In der Klimapolitik hat sich Trump vom Pariser Klimaabkommen distanziert. Ein weiteres strittiges Thema sei die Migrationspolitik, hieß es. Italien ist von der Flüchtlingskrise besonders betroffen und will das Augenmerk darauf richten./du/DP/she

