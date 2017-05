Frankfurt - Gestern reagierten die Preise für Weizen, Mais und Sojabohnen mit leichten Abschlägen auf den Bericht des US-Landwirtschaftsministeriums zum Fortschritt der Aussaat und dem Zustand der Pflanzen, so die Analysten der Commerzbank.Bei Weizen habe sich der Anteil der mit gut oder sehr gut bewerteten Pflanzen um 1 Prozentpunkt auf 52% verbessert. Am Markt sei wegen übermäßigen Regens mit einer Verschlechterung gerechnet worden. Bei Mais und Sojabohnen habe die Aussaat in den letzten Wochen an Dynamik gewonnen. Inzwischen seien 84% der Maisfelder und 53% der Sojabohnenfelder bestellt. Der Stand der Aussaat liege damit nun im mehrjährigen Mittel.

