Frankfurt - Nach moderaten Preisanstiegen gestern gibt es heute Morgen nach der Ratingabstufung Chinas durch Moody?s bei den Metallen eine Korrekturbewegung, so die Analysten der Commerzbank.Am stärksten unter Druck stehe Nickel, das im frühen Handel um über 2% auf gut 9.100 USD je Tonne falle. Zink gebe um 1,5% auf gut 2.600 USD je Tonne nach. Der Preisanstieg von gestern werde damit mehr als zunichte gemacht. China habe im April gemäß Daten der Zollbehörde große Mengen Zinkraffinade importiert. Diese seien im Vergleich zum Vorjahr um 21% auf 47,5 Tsd. Tonnen gestiegen, was zugleich den höchsten Wert seit 13 Monaten darstelle. Die höheren Importe dürften im Wesentlichen auf zwei Entwicklungen zurückzuführen sein: Zum einen hätten die chinesischen Zinkschmelzer im letzten Monat weniger Zinkraffinade produziert. Zum anderen hätten sich die Zinkvorräte in den Lagerhäusern der SHFE seit Anfang März mehr als halbiert, was auf eine robuste Nachfrage hindeute.

