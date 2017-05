Frankfurt - Gold fällt am Morgen unter 1.250 USD je Feinunze, so die Analysten der Commerzbank.Grund seien steigende Zinserwartungen. So liege die Wahrscheinlichkeit für eine Zinserhöhung der FED im Juni laut Fed Fund Futures wieder bei gut 80%.Daten der Zollbehörde zufolge habe die Schweiz im April 157,9 Tonnen Gold importiert, so wenig wie zuletzt im August 2014. Die Importe aus Großbritannien seien auf 4,6 Tonnen gefallen, wohl weil die Gold-ETFs im letzten Monat Zuflüsse verzeichnet und somit dem Markt kein Angebot zur Verfügung gestellt hätten.

