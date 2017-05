Frankfurt - Morgen trifft sich die OPEC zu ihrer turnusmäßigen halbjährlichen Sitzung, so die Analysten der Commerzbank.Eine Verlängerung der vor sechs Monaten beschlossenen Produktionskürzungen um weitere neun Monate gelte mittlerweile als ausgemacht. Denn das Ziel der OPEC, die weltweiten Lagerbestände zurück auf den 5-Jahresdurchschnitt zu bringen, sei bei weitem noch nicht erreicht. Ende des ersten Quartals habe die entsprechende Abweichung der Ölvorräte in den OECD-Ländern laut IEA noch immer bei knapp 300 Mio. Barrel gelegen. Dass es der OPEC trotz strikter Umsetzung der Produktionskürzungen bislang nicht gelungen sei, den Ölmarkt hinreichend zu verknappen, liege vor allem an der steigenden Ölproduktion in den USA. Diese habe sich deutlich schneller erholt als erwartet. Mitte Mai habe sie laut Daten des US-Energieministeriums ca. 540 Tsd. Barrel pro Tag über dem Jahresanfangsniveau gelegen. Damit werde fast die Hälfte der OPEC-Produktionskürzungen ausgeglichen.

