Stockholm/Rolle VD (awp/sda/afp) - Der dänische Energiekonzern Dong verkauft sein Kohle- und Gasgeschäft für umgerechnet rund 935 Millionen Euro an die Ineos-Gruppe. Damit sei die Umwandlung von Dong in einen ausschliesslich auf erneuerbare Energien ausgerichtetes Unternehmen gelungen, teilte Dong-Chef Henrik Poulsen am ...

Den vollständigen Artikel lesen ...