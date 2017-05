Die Aktien von der Medigene AG (ISIN: DE000A1X3W00) und der MorphoSys AG (ISIN: DE0006632003) führen am heutigen Handelstag den TecDAX in Sachen Performance an.

Medigene-Aktie nach monatelangem Abwärts mit plötzlichem Weckruf

Das Papier von Medigene sprang bis zum Mittag auf ein Kursniveau von 11,145 EUR und legte damit heute bereits +9,21% zu. Für Aktionäre des auf Immunonkologie spezialisierten Unternehmens aus Planegg/Martinsried eine wohltuende Abwechslung.

Schließlich verloren die Anteilsscheine seit dem Mehrjahreshoch am 11. Januar 2017 bei 14,77 EUR bis zum gestrigen Schlusskurs knapp -31%.

Nun spekulieren Anleger im ...

