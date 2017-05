ROUNDUP: Vonovia verdient dank Conwert-Übernahme deutlich mehr

BOCHUM - Deutschlands größter Immobilienkonzern Vonovia ist dank seines jüngsten Milliardenzukaufs mit einem kräftigen Gewinnplus ins neue Jahr gestartet. Das operative Ergebnis - gemessen an der für die Branche wichtigen Kenngröße Funds from Operations I (FFO I) - sei um 17,1 Prozent auf 218,2 Millionen Euro gestiegen, teilte die im Dax notierte Gesellschaft am Mittwoch in Bochum mit. Neben dem Zukauf profitierte Vonovia (ehemals Deutsche Annington) auch von steigenden Mieteinnahmen, zusätzlichen Dienstleistungen rund um Gebäude sowie geringem Leerstand.

ROUNDUP/'WiWo': Linde will kommende Woche über Fusionsvertrag abstimmen

DÜSSELDORF/MÜNCHEN - Der Vorstand und Aufsichtsrat des Gaseherstellers Linde wollen einem Pressebericht zufolge bereits in der kommenden Woche über den geplanten Zusammenschluss mit dem US-Konkurrenten Praxair abstimmen. Die Fusionsvereinbarung, das so genannte Business Combination Agreement, sei so gut wie fertig, berichtet die "Wirtschaftswoche" (WiWo) am Mittwoch unter Berufung auf Verhandlungskreise. Linde-Aufsichtsratschef Wolfgang Reitzle dürfte bei der Abstimmung von seiner Doppelstimme Gebrauch machen. Die Arbeitnehmer im Aufsichtsrat haben angekündigt, geschlossen gegen die Fusion zu stimmen. Linde wollte sich auf Anfrage nicht zu dem Bericht äußern.

ROUNDUP: US-Justiz macht Ernst: Fiat Chrysler wegen Abgas-Vorwürfen verklagt

WASHINGTON - Erst Volkswagen , nun Fiat Chrysler : Die US-Regierung hat einen zweiten Großkonzern der Autoindustrie wegen angeblichen Abgas-Betrugs verklagt. Fiat Chrysler wird beschuldigt, illegale Software zur Abgaskontrolle in rund 104 000 Dieselwagen installiert zu haben. Das geht aus der Klageschrift hervor, die das Justizministerium am Dienstag (Ortszeit) bei einem Gericht in Detroit im US-Bundesstaat Michigan im Auftrag der Umweltbehörde EPA einreichte.

ROUNDUP: Schlagabtausch auf der Grammer-Hauptversammlung

AMBERG - Die Führung des bayerischen Autozulieferers Grammer und die Vertreter der Investorenfamilie Hastor haben sich auf der Hauptversammlung gegenseitig scharf attackiert. Die Hastors wollen den Vorstand und fünf Aufsichtsräte absetzen und die Kontrolle übernehmen. Unterstützung bekam die Grammer-Spitze am Mittwoch in Amberg von Aktionärsschützern und rund 2500 Demonstranten.

Luftfahrt- und Rüstungskonzern Safran will weniger für Zodiac zahlen

PARIS - Der französische Luftfahrt- und Rüstungskonzern Safran will nicht mehr so viel für den Zulieferer Zodiac zahlen, wie ursprünglich geplant. Safran senkte seine Offerte für das ebenfalls französische Unternehmen auf 25 Euro je Aktie, wie der Konzern am Mittwoch mitteilte. Ursprünglich hatte Safran 29,47 Euro je Aktie auf den Tisch legen wollen, was Zodiac mit insgesamt knapp 10 Milliarden Euro bewertet hätte.

ROUNDUP 2: Gabriel sieht Durchbruch für entschärfte E-Auto-Quote in China

PEKING - China ist nach Angaben von Bundesaußenminister Sigmar Gabriel bereit, die bei deutschen Autobauern gefürchtete Produktionsquote für Elektroautos zu lockern. Er gehe davon aus, dass eine Verabredung zur Elektromobilität steht, sagte der SPD-Politiker am Mittwoch zum Auftakt seiner Chinareise in Peking. Ursprünglich hatte Chinas Regierung geplant, bereits ab kommenden Jahr eine strenge Produktionsquote für Autos mit alternativen Antrieben einzuführen.

ROUNDUP: Hamburger Hafen fällt beim Containerumschlag weiter zurück

HAMBURG - Der Hamburger Hafen hat in den ersten drei Monaten des Jahres beim Containerumschlag Marktanteile gegen die Konkurrenzhäfen Rotterdam und Antwerpen verloren. Insgesamt gingen 2,22 Millionen Standardcontainer (TEU) über die Kaikanten und damit 0,7 Prozent weniger als im gleichen Zeitraum des Vorjahres, teilte die Marketing-Gesellschaft des Hafens am Mittwoch in der Hansestadt mit. Gleichzeitig legte Rotterdam um 8,8 Prozent zu und Antwerpen um 0,7 Prozent. Diese beiden Häfen vereinen fast 60 Prozent des Containerverkehrs in Nordwesteuropa auf sich. Der Hamburger Marktanteil liegt bei 22,7 Prozent.

Kingfisher profitiert von schwachem Pfund - Frankreich-Geschäft belastet

LONDON - Der britische Baumarktkonzern Kingfisher hat im ersten Quartal ausschließlich von positiven Wechselkurseffekten profitiert. Sowohl währungs- als auch flächenbereinigt musste das Unternehmen sinkende Erlöse hinnehmen. Problematisch bleibt das Geschäft in Frankreich. Die Aktie verlor am Mittwochvormittag fast 7 Prozent und gehörte damit klar zu den Verlierern an der Londoner Börse.

Bilfinger-Chef wirbt vor Aktionären für Umbau: Stabilisierung kommt 'gut' voran

MANNHEIM - Der kriselnde Industriedienstleister Bilfinger kommt bei der Stabilisierung des Konzerns laut Unternehmenschef Tom Blades gut voran. "Wir bündeln unsere eigenen Stärken bereits effektiver", sagte der seit Juli amtierende Manager auf seiner ersten Hauptversammlung des MDax -Konzerns am Mittwoch in Mannheim. Er warb vor den Aktionären für den Umbau des Konzerns und bestätigte die Ziele.

Neuer Evonik-Chef Kullmann will Konzern 'stärker an Leistung orientieren'

DÜSSELDORF - Den weltgrößten Spezialchemiekonzern Evonik will der neue Chef Christian Kullmann auf mehr Leistung trimmen. "Wir wollen uns stärker an Leistung orientieren und am Ergebnis, auch im Vergleich zum Wettbewerb. Und wir brauchen noch mehr Dynamik in der Unternehmenskultur", sagte der 48-jährige laut einem am Mittwoch veröffentlichten Vorabbericht des "Handelsblatts". Kullmann hatte nach der Hauptversammlung am Vortag die Führung des MDax -Konzerns von Klaus Engel übernommen.

