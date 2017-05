Um die Neuentwicklung genau auf die Bedürfnisse der Anwender ausrichten zu können, befragte Rittal Kunden detailliert nach ihren wichtigsten Anforderungen und Erwartungen an Chiller. Insgesamt 33 Befragungen von Kunden aus dem Maschinenbau, der Laserindustrie, Elektrotechnik und Automation, Prozessindustrie, Druckindustrie und einigen weiteren Branchen wurden mit einer QFD-Analyse ausgewertet. Die Antworten bildeten die Grundlage für neue Ideen und vielfältige Optimierungen, die die Ingenieure in der neuen Serie zur Marktreife entwickelten. Ganz oben auf dem Wunschzettel der Kunden stand eine bessere Energieeffizienz. Gefolgt von einer genauen Temperaturregelung, einer intuitiven und einheitlichen Bedienung, einer Drehzahlregelung der Antriebe sowie einer hohen Verfügbarkeit.

Energieeffizienz erhöht

Dass sich die Anforderungen der befragten Unternehmen auf einige zentrale Punkte verdichten, liegt in der Natur der Sache. Bei der spanenden Bearbeitung von Metall mit modernen Werkzeugmaschinen entsteht Wärme, die abgeführt werden muss. Vor allem in der Antriebstechnik in den Spindeln muss die Erwärmung gezielt reduziert werden. Die Kühlung erfolgt mittels Flüssigkeit. Dazu steht ein Chiller bereit, der das dazu benötigte Kühlmedium bereitstellt, sodass die Werkzeugmaschine unabhängig von einer externen Kühlmediumversorgung betrieben werden kann. Im Chiller erzeugt ein Kompressor die notwendige Kälteleistung. Ein Kühlmediumkreislauf transportiert das Kühlmedium dann zum Verbraucher, zum Beispiel den genannten Spindeln oder wassergekühlten Antrieben. Zeitgleich kann der Chiller auch den Schaltschrank der Werkzeugmaschine effizient im Verbund über einen Luft-Wasser-Wärmetauscher klimatisieren.

Größere Temperaturschwankungen in Maschinen gilt es zu vermeiden, da die Wärmeausdehnung der Komponenten zu Ungenauigkeiten am bearbeiteten Werkstück führen würde. Herkömmliche Kompressor-Kältemaschinen arbeiten mit einer Zwei-Punkt-Regelung, ihre Hysterese liegt bei etwa 4 K. Um den Anforderungen von maximal 0,5 K Rechnung zu tragen, kommt die sogenannte Heißgas-Bypass-Regelung zum Einsatz. Sie regelt die gewünschte Temperatur dadurch, dass dem Vorlauf heißes Kältemittel aus dem Rücklauf über ein Regelventil zugeführt wird. Diese Methode arbeitet sehr genau, ist aber nicht energieeffizient. Weil ein Teil der Kälteleistung künstlich vernichtet werden muss, läuft der Kältekompressor stets unter Volllast. Da bis zu ...

