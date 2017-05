CONQUEST Asset Management ("CONQUEST") hat eine endgültige Vereinbarung mit Solairedirect, einer Tochtergesellschaft von Engie (ENGI.PA), zur Übernahme eines Portfolios aus sechs Photovoltaikparks in Frankreich getroffen.

Das Anlagenportfolio im Süden Frankreichs verfügt über eine Kraftwerksleistung von insgesamt 35 Megawatt. Die Anlagen werden von Strombezugsvereinbarungen mit einer Laufzeit von bis zu 20 Jahren mit dem zuständigen französischen Versorger EDF unterstützt und sie profitieren von langfristigen Partnerschaften im Bereich Betrieb und Wartung mit der Engie Group.

"Diese Transaktion ist das Ergebnis der unermüdlichen Arbeit und Expertise, die bei CONQUEST im Infrastrukturbereich und bei erneuerbaren Energieanlagen in den letzten Jahren geleistet wurde, und sie ist ein eindrucksvoller Beleg für das Engagement des Teams von CONQUEST in der Branche, das strategische Partnerschaften mit einem Energieakteur wie Engie entwickelt hat", sagte Amaury Korniloff, Geschäftsführer bei Solairedirect. Er fuhr fort: "Diese Anlagen zählen in der erneuerbaren Energielandschaft Europas zu den besten ihrer Klasse, sie wurden in enger Zusammenarbeit mit CONQUEST entwickelt, gebaut und modelliert. Wir freuen uns, diese vertrauensvolle Beziehung, die wir mit dem Investmentteam von CONQUEST aufgebaut haben, weiterzuentwickeln."

CONQUEST hat jüngst den ersten Zeichnungsschluss seines Fonds für erneuerbare Energien mit hochkarätigen europäischen institutionellen Investoren bekanntgegeben. Das Vermögensverwaltungsunternehmen verfolgt das Ziel, eine der größten Infrastruktur-Investmentplattformen in Europa zu betreiben und sichert sich weiterhin eine starke Pipeline aus baureifen und im Betrieb befindlichen Anlagen in OECD-Ländern, insbesondere in Westeuropa, die institutionellen Investoren langfristige, weniger stark von der Markt- und Inflationssituation abhängige Erträge bieten.

Über CONQUEST: CONQUEST Asset Management ist Teil der CONQUEST Group, ein unabhängiges Vermögensverwaltungs- und Finanzberatungsunternehmen mit umfassendem Fachwissen in Bezug auf vielfältige internationale Transaktionen und Strategiekonzepte. Institutionelle Anleger und Unternehmenskunden vertrauen auf die durchdachten, maßgenschneiderten Strategien und Lösungen von CONQUEST, die ihnen dabei helfen, ihre zentralen und langfristigen finanziellen Ziele voranzutreiben und zu erreichen.

Unser Investitionsansatz konzentriert sich darauf, Investitionsmöglichkeiten mit langfristigen Einkommenszielen zu verknüpfen. Dies impliziert Vertrauen unter unseren Anlegern und Partnern, das dank der Ausrichtung und des Engagements des Teams in ihrem "besten Interesse" erworben wurde.

Über Conquest: http://www.conquest.group

