In Berlin sind vier mutmaßliche Islamisten festgenommen worden. Im Rahmen von Razzien wegen des Verdachts des bewaffneten bandenmäßigen Rauschgifthandels in Neukölln, Köpenick, Mariendorf und Zehlendorf habe es am Mittwoch insgesamt neun Festnahmen gegeben, teilte die Polizei mit.

Vier der festgenommenen Männer würden dem gewaltbereiten islamistischen Spektrum zugerechnet. Gegen drei von ihnen hätten bereits Haftbefehle vorgelegen. Bei den Durchsuchen seien zudem elektronische Geräte, Betäubungsmittel und Waffen beschlagnahmt worden.