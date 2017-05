München (ots) - Aus aktuellem Anlass ändert Das Erste am kommenden Freitag sein Programm und strahlt um 20:15 Uhr einen zehnminütigen "Brennpunkt" (BR) aus:



26. Mai 2017, 20:15 Uhr Brennpunkt: Unberechenbarer Partner - Trump im Kreis der G7 (BR) Moderation: Christian Nitsche Es ist ein Gipfel des Umbruchs: Erstmals trifft US-Präsident Donald Trump auf seine G7-Partner. Welche Positionen wird er bei den Themen Welthandel, Klimaschutz und Flüchtlinge einnehmen? Bleiben die USA ein verlässlicher Partner? Bestimmen Kooperation oder Konfrontation die Gespräche in Sizilien? Am Abend des ersten Gipfeltages zieht der "Brennpunkt" mit Reportagen und Gesprächen eine Zwischenbilanz. BR-Chefredakteur Christian Nitsche moderiert live aus Taormina.



Den geänderten Programmablauf entnehmen Sie bitte den Seiten http://programm.daserste.de/



OTS: ARD Das Erste newsroom: http://www.presseportal.de/nr/6694 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/pm_6694.rss2



Pressekontakt: E-Mail: pressedienst@daserste.de