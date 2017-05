BERLIN (dpa-AFX) - Diesmal wird er nicht der einzige Mann im Kreis jener Frauen sein, deren Männer als Staats- und Regierungschefs über die Geschicke der Welt beraten. Joachim Sauer, Ehemann von Kanzlerin Angela Merkel (CDU), wird beim sogenannten Partnerprogramm während des G7-Gipfels am Freitag und Samstag in Taormina auf Sizilien Philip May treffen, den Ehemann von Großbritanniens Premierministerin Theresa May. Regierungssprecher Steffen Seibert bestätigte am Mittwoch in Berlin, dass Sauer mit zum Gipfel fährt.

Das ist eine Nachricht wert, weil Sauer als öffentlichkeitsscheu gilt und seine Frau selten auf Auslandsreisen begleitet. Er war auch bei keiner von Merkels drei Vereidigungen als Kanzlerin im Bundestag.

Für May ist es der erste G7-Gipfel, ebenso für US-Präsident Donald Trump, den französischen Präsidenten Emmanuel Macron und Italiens Ministerpräsidenten Paolo Gentiloni. So wird Sauer auch erstmals Trumps Ehefrau Melania Trump kennenlernen. Lange hieß das Partnerprogramm noch Damenprogramm, weil Frauen als Staats- und Regierungschefs kaum vorhanden waren. So nahm auch Sauer noch an "Damenprogrammen" teil. Merkel ist seit 2005 Kanzlerin.

Angedacht ist als Begleitprogramm von Taormina, dass die Partner der Staats- und Regierungschefs mit einem Helikopter um den Ätna fliegen und in das nahe gelegene Catania fahren, um dort ein ehemaliges Benediktiner-Kloster und ein antikes Theater zu besuchen./du/DP/she

AXC0220 2017-05-24/16:00