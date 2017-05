Gängige Wetterdienste arbeiten heute überwiegend gebietsbezogen, sie beschreiben also das durschschnittliche Wetter für relativ große Regionen. Das gilt sowohl für Smartphone-Apps als auch für Lösungen, die in die Autoelektronik integriert sind. Diese Art von Informationen spiegelt Wetter- und Straßenverhältnisse, die unmittelbar vor dem Fahrer liegen, nicht wider: Auch wenn in einem Landkreis überwiegend die Sonne scheint, kann die Straße in einer bewaldeten Kurve dennoch glatt und nass sein. Aussagen über die Verhältnisse auf der konkreten Strecke eines Autofahrers bieten nur datenbasierte Dienste wie Inrix Road Safety.

Der individuelle Sicherheitsassistent von Inrix Road Safety

Der datenbasierte Dienst des Herstellers Inrix verknüpft relevante Sensordaten aus den Fahrzeugen mit herkömmlichen Wetterinformationen. Autofahrer erhalten in Echtzeit Warnungen vor gefährlichen Straßenverhältnissen, die sich 500 m vor der aktuellen Position des Fahrzeugs ...

Den vollständigen Artikel lesen ...