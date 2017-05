Nürnberg - Ergebnisse der GfK-Konsumklimastudie für Deutschland für Mai 2017 Die deutschen Verbraucher bleiben auch im Mai dieses Jahres in Hochstimmung und damit eine verlässliche Stütze der Konjunktur in Deutschland, so die Gesellschaft für Konsumforschung (GfK) in einer aktuellen Pressemitteilung.

Den vollständigen Artikel lesen ...