Von Claudio Kummerfeld

Morgen ist der große OPEC-Tag. Die turnusmäßige Sitzung der OPEC findet in Wien statt. Heute bereits finden Tagungen und jede Menge Einzelgespräche zwischen den Delegierten der einzelnen Länder in Wien statt. Man kann also davon ausgehen, dass die Weichen für die morgige Verkündung jetzt gerade in diesen Gesprächsrunden gestellt werden.

Wie wir anhand der folgenden aktuellen Tweets aus verschiedenen Quellen darlegen, kann man mit sehr großer Wahrscheinlichkeit (keine 100%ige Sicherheit!) davon ausgehen, dass OPEC und Nicht OPEC-Staaten ihre Fördermengen-Kürzungen von 1,8 Millionen Barrels pro Tag über Ende Mai hinaus um 9 Monate fortsetzen werden, also bis Februar 2018. Verschiedene Offizielle bestätigen dies heute, oder besser gesagt sie bringen übereinstimmend ihren Wunsch zum Ausdruck die Kürzungen bis dahin zu verlängern.

Saudi Energy Min Says Supports 9 Month Extension to Cut Deal OPEC OOTT

- Summer Said (@summer_said) May 24, 2017

Falih arrives at monitoring committee: "we both support 9 months" OPEC oott pic.twitter.com/YPRUtgdABI

- Leslie Hayward (@leslietron) May 24, 2017

Ecuador min supports 9 month extension OOTT OPEC pic.twitter.com/Fmy0svhCn9

- Amena Bakr (@Amena__Bakr) May 24, 2017

