Angetrieben von einer einzigartigen Markenvision, hat Rocker Spirits, eine Mikro-Destillerie mit Sitz in Littleton, Colorado, beschlossen mit O-I zu arbeiten, um eine schaukelnde Flasche zu entwickeln. Pate für diese Idee standen die Blech-Ölkannen früherer Zeiten. Wichtig für die Rocker-Marke war es daher auch, den Konsumenten zurück in eine einfachere Zeit zu versetzen, in der Menschen noch mehr mit ihren Händen herstellten und stolz auf ihre Handwerkskunst waren. Für das Rockers-Produkt war Glas daher der geeignete Werkstoff.

Schaukelnde Flasche erinnert an Vintage-Ölkanne

Das Design selbst basiert auf einer Vintage-Ölkanne aus den 1930er Jahren mit einem wiegenden Kipp-Mechanismus, der das Ausgießen erleichtert. "Rocker Spirits hat uns beauftragt, eine ikonische Flasche zu entwickeln und wir haben uns gefragt: Wie kann man die Ölkanne in Glas überführen? Wir wollten das Look-and-Feel und den Charakter der Kanne in die Form einer Glasflasche bringen", sagt Douglas Laib, O-I Nordamerika, ...

Den vollständigen Artikel lesen ...