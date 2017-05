Regensburg (ots) -



Oft machen sich Eltern große Sorgen, ihre Kinder fremden Personen anzuvertrauen. Mit dem Buch "Ein Tag bei meiner Tagesmama" können Eltern und Kinder langsam in die Tagespflege hineinwachsen. Auch Tagesmütter in Ausbildung bekommen einen Einblick über einen geregelten Tagesablauf und wie er aussehen kann. Die Literatur in den Tagespflegestellen wird durch dieses Kinderbuch bereichert. Der Inhalt deckt das ganze Spektrum der Arbeit ab, die eine Tagesmutter mit viel Engagement täglich vollbringt.



Die Hauptdarstellerin in dem Buch, Tageskind Nina, zeigt aus kindlicher Sicht den Tag bei ihrer Tagesmama Klara. Sie springt in Pfützen, fährt Kistenrennen und lernt feste Rituale. Der gesamte Tagesablauf wird bildlich und kindgerecht dargestellt - von der zögerlichen, morgendlichen Verabschiedung von den Eltern, bis hin zur oft widerwilligen Abholung und Trennung von den Spielkameraden.



Die Autorin Marion Klara Mazzaglia absolvierte ein Studium in Sozialpädagogik und eine Ausbildung zur Montessori-Erzieherin. Nach der Geburt ihrer Tochter nahm sie das erste Tageskind auf. Ihre ganze Leidenschaft legt sie in die Betreuung und Förderung von Kleinkindern.



Bestellung der Druckausgabe ist möglich über die Homepage www.neudenken-media.de , deutschlandweit in den Buchhandlungen und Amazon



Das Buch ist das deutschlandweit erste Kinderbuch mit dicken Pappseiten, das sich mit dem Thema Tagespflege befasst. Bei der Herstellung wird auf Nachhaltigkeit und Schonung der Ressourcen geachtet. Die Pappe besteht aus 90 % Altpapier. Die verwendeten Farben basieren vollständig auf Wasser, welche keine gesundheitsschädlichen oder Umwelt belastenden Stoffe enthalten.



