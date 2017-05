Extremisten enthaupten den Polizeichef von Marawi und hissen dort die IS-Flagge. Das Militär versucht, die Kontrolle über die Stadt im Süden der Philippinen wiederzuerlangen. Die Lage ist unübersichtlich.

Radikalislamische Extremisten sind in eine Stadt im Süden der Philippinen eingefallen und haben dort mehrere Soldaten und Polizisten getötet und Christen als Geiseln genommen. Präsident Rodrigo Duterte verhängte das Kriegsrecht im südlichen Drittel des Landes und kündigte an, es notfalls auf die gesamten Philippinen auszuweiten. Er versprach, mit harter Hand gegen die Gruppen Abu Sayyaf und Maute vorzugehen, die der Terrormiliz Islamischer Staat die Gefolgschaft geschworen haben. Die Gefechte dauerten am Mittwoch noch an.

Auslöser für die Eskalation in der Stadt Marawi war eine Razzia der Militärs auf das Versteck des Abu-Sayyaf-Kommandeurs Isnilon Hapilon Dienstagnacht. Die Extremisten riefen die mit ihnen verbündete radikalislamische Gruppe Maute zu Hilfe, die mit 50 Mann in die Stadt eindrang. Die Extremisten töteten nach Angaben der Regierung mindestens zwei Soldaten und einen Polizisten und nahmen einen katholischen Priester und 13 Gläubige als ...

